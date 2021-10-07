政府發表新一份《施政報告》，一如以往提出許多宏願，但正如現屆政府過去4份《施政報告》，不少鴻圖大計至今仍停留在十畫沒有一撇的地步，令人擔心今次又是先生之志大矣，先生能力不足。

報告估計由前年起計30年間，本港欠缺3,000公頃土地，而現時已覓得約350公頃土地，在未來10年可興建約33萬個公營房屋單位，當中只有三分之一的單位在首5年落成。已覓得的土地竟也「攤凍」處理，當中國人能以43小時翻新一座橋，向要用5年才能辦到的美國人展示何謂效率，旺角道行人天橋拖足23年才啟用，教世界嘩然。曾幾何時，「香港速度」象徵高效快速，今已淪為鄉下速度，試問這3,000公頃之數如何能樂觀？

更致命的是，報告計劃重組政府架構，包括分拆運輸及房屋局，以及研究分拆後的房屋局和負責土地發展及工務的發展局有否理順的空間，以加快房屋用地供應。這裏不是說重組架構有問題，而是在香港的官場文化裏，當部門與部門一旦有需要「理順」職責的空間時，即意味着若非三個和尚沒水喝，便是又一次的權鬥時機。2018年，食環署和屋宇署組成的滲水辦爆發內訌，並演變成食環署向立法會投訴屋宇署的鬧劇，可茲印證。

日前盛傳食環署將會撥歸民政事務局管轄，但是今次報告未見提及。須知道，滅蟲捉鼠清垃圾，手到拿來，但食環署仍然屢被揭發「蛇王」偷懶，清理「連儂牆」黑暴文宣又愛理不理，顯然是上級管治不力。倘若「轉字頭」到民政事務局，上下級之間再無姑息包庇可言，「蛇王」有望收斂。再說，該局首長曾處理區議員監誓事宜，深知非忠誠愛國愛港者無得留低，類似「連儂牆」的荒唐事，從此可以掃進歷史的垃圾桶了。