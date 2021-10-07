近日，澳洲前總理基廷公開撰文，批評該國的對華政策是走在一條錯路上。美國正積極拉攏日本、印度和澳洲，組織反華聯盟，其中一個重要目的，就是壓制中國擴張，尤其是說要保障南海航行自由。然而，基廷與美國前國務卿基辛格曾就反華聯盟交換意見，他們都認為，澳洲是做了冤大頭，被華盛頓推到一個尷尬的位置。

基辛格指出，兩面陣營一旦爆發軍事衝突，印度只會固守在自己的半島上，絕不會參與聯盟，與華大戰。另一個夥伴日本則更狡猾，表面上高喊抗中，烽煙一起，他們大多會與華開展秘密談判，因為東京明白，跟中國開戰，他們不可能是勝方。

如此一來，反華棋盤上就只餘下美國和澳洲。美國和中國都是核子大國，很難會引發全面大戰，然則，站在抗中最前線的，就獨剩澳洲，該國與華不存在根本性的利益衝突，他們也不可能打得過中國。所以，基廷與基辛格咸以為，澳洲現任領導人對華的外交政策，完全是亂了章法。

幾個月前，俄羅斯在克里米亞半島的海面上，開實彈警告英軍戰艦，將其驅逐離開。事後有記者問俄國總統普京，如果當日的炮火擊中英艦，會否擔心挑起與西方陣營的全面衝突。普京霸氣回應說，就算將整艘英艦擊沉也不會引發大戰，因為敵人知道，他們不可能取得勝利。

普京的話講得再明白不過，核子大國之間不可能全面大戰，否則只會玉石俱焚，英艦沉了就是沉了，美國絕不會為此而決戰俄羅斯。美國不會打俄國，自然也不敢打中國。澳洲若然再充大頭挑釁中國，北京一不高興，炸沉一、兩艘澳國軍艦作警告，到時候澳洲向盟友求助，可能也是無門呢。