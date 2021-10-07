香港醫生向來予人職業高尚又搵得多嘅感覺，每年中學文憑試（DSE）放榜，幾乎10個狀元有8個選擇讀醫。然而，一項調查卻出乎吾人意料，原來超過70%受訪本地年輕醫生出現工作過度勞累嘅情況，更有21%出現抑鬱徵狀。醫生也抑鬱？難怪世衞2000年已預計到2020年，精神病會從第4位上升兩位，成為「人類次位殺手」。

有精神科醫生指出，世界每個角落，患有精神病嘅人近年有增無減，而根據專家推算，患有抑鬱症嘅病人如果得唔到醫治或不適當醫治，其中有七分之一會有自殺傾向。阿哥，抑鬱症原來可殺人，都真係咪掉以輕心。

早前有立法會議員向當局提出書面質詢，係關於港人患上抑鬱症嘅具體情況、市民自殺率上升趨勢和抑鬱症嘅關係、最新治療抑鬱症嘅器材運用。食衞局嘅答覆，只係推算喺公營醫療機構接受治療嘅病人大概有30萬，其他資料就欠奉。專科醫生對此回覆自然感到失望，之但係對於有議員詢問政府有關本地精神病問題感到興奮，因為佢覺得抑鬱症終於引起社會人士注意！

該精神科醫生指出，香港經歷連串社會運動，加上近兩年新冠疫情打擊，喺邏輯推理上，近年自殺率應有上升趨勢，但業界冇官方數字，喺科學上難以確定真相而作出有效嘅應對；以佢專業嘅分析，估計港人患有不同程度嘅抑鬱症約佔一成人口，即全港約有70萬人有此困擾。老朽相信佢嘅估計，皆因抑鬱症無聲無色無味，好容易就侵蝕你嘅心靈，呢，之前某顧問醫生話冇打疫苗針嘅長者應感到「羞恥」，老朽「三高」至今未敢打針，喺羞恥感煎熬下，忽然感到十分抑鬱！老朽好驚，若「羞恥」之感仍糾纏不散，相信好快會有自殺傾向！