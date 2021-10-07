職工盟日前舉行會員大會表決通過解散，這是香港工人運動撥亂反正的一大喜事，今後香港工人運動剔除了反中反共勢力破壞，可以在維護香港勞工權益的正確軌道上發展新階段，更是在「一國兩制」下勞工運動融入國家發展的新時代的開端。對此，香港的勞工界，無論其政治背景是左、中、右，抑或真正獨立和聲稱不談政治的各行各業工會組織，都會額手稱慶。

為甚麼職工盟壽終正寢，香港各派工會都如釋重負呢？無他，只因職工盟一直慣用打着「獨立團結」工會的旗號，掩蓋其為外國勢力幕後操控的本質，以「極左」兼激進的面目，戴着為勞工請命的假面具，代表外國政治勢力插手香港工運，專門推行極端的路線和手法，破壞勞資關係，搞到魚死網爛，分化及破壞工人團結力量，分裂工人團結組織，扭盡六壬破壞勞資談判協商的架構和機制，如勞顧會的談判協商，把工會組織變成政治組織以謀不為人知、也不能讓人知的政治和經濟上的利益，而這些或明或暗的好處盡歸一小撮工棍、工賊所有。

職工盟的墮落，涉及真金白銀的收益，已完全印證它是工人階級的叛徒，它是外國特務機構長期豢養的政治代理人，它是香港勞工陣線和工會團結陣線中用「極左」面目包裝的破壞王，它是專門收割各行各業工會長期維權鬥爭成果的剽竊者。「借艇割禾」兼專門抹黑攻擊對手工會，出賣工人利益，歷來是這一可恥工賊工會集團的卑鄙手段，該會主席黃迺元在宣布解散記招上，仍無恥「貪天之功為己功」，稱該會成功爭取立法最低工資，如此厚顏無恥，真令全港勞工界「笑甩棚牙」。

筆者從事工運逾半世紀，任立法會議員12年，看透了那些工棍、工賊政治騙子的真面目。