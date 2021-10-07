按理說，互聯網技術帶來的是工作的便捷，卻也愈來愈成為負擔。內地以前整頓「文山會海」，減少會議與文件，但取而代之的是各類微信群組、群聊愈來愈多，不管甚麼事，都要求「留痕迹」、「可追溯」、「截屏為證」，而基層工作人員方方面面的事情都要處理，「上面千條線，下面一根針」，「高層一張嘴，基層跑斷腿」。微信群的消息爆炸式增長，被稱為「指尖上的形式主義」。

由於同一部手機，既有私聊，也有群聊，數量眾多，時間長了，頭昏眼花，難免出錯，於是就有不少幹部「犧牲」在群聊上，且發生頻率愈來愈高。比如，浙江文成縣應急管理局副局長趙青松，與女下屬在微信裏調情「寶貝求抱抱」，誤將訊息發到廣播電視局工作群聊裏。河北邢台任澤區住建局局長耿衞平也重蹈覆轍，在工作群組發情色訊息。

酒色財氣，各有所好。湖南新邵縣城管執法局局長李紅衞，將與私企老闆幾十萬元的轉帳紀錄截圖，發到了局裏的工作群。福建惠安縣輞川鎮黨委書記鄭少龍違規接受私企宴請，推杯換盞，燈紅酒綠，本想將飲用高檔白酒的相片發給朋友炫耀，結果不留神發到了鎮幹部的工作大群。

這些年，內地反腐不斷花樣翻新，比如「小偷反腐」──警察抓住竊賊收繳贓物時牽出官員腐敗；「二奶反腐」──因欲求得不到滿足憤然舉報；「坑爹反腐」──親生仔犯事，將全家拉下水。如今，「群聊反腐」成為了最直接、最低成本的新方式，眾目睽睽，鐵證如山，自我結束政治生命，紛紛被免職、紀檢調查甚至移送司法，為官場現形記又續寫了精彩的新章節。

人在做，天在看。不是不「爆」，時候未到。這是最簡單淺顯的道理。有多少官員，滿口的仁義道德，一肚子男盜女娼，台上一本正經講反腐，私底下卻幹着種種齷齪的勾當，肆意妄為，毫無顧忌。他們就像變臉演員，在公眾面前和私人場域戴着不同的面具。常在河邊走，哪能不濕鞋。夜路走多了，總會撞見鬼。心裏有鬼，而終於鬼使神差般在私聊、群聊的切換中露出了狐狸尾巴，這正所謂「偶然也是必然」，自己作孽種下惡果，終須自己吞下。

頻頻爆出的群聊醜聞，就像是一面稜鏡，折射了官場裏的醜陋光譜。對着這些黃色、粉色的橋段，公眾大多抱着「吃瓜看戲」的獵奇心態。一方面因為案例愈來愈多，已然審醜疲勞；另一方面，天下沒有不透風的牆，這種事情就算沒有「自爆」，也並非沒有蛛絲馬迹，只不過監管者睜一眼閉一眼，公眾也無力吐槽。

與那些受賄數億、情婦上百的大貪巨蠹相比，耿局長、趙局長們簡直是小蒼蠅，不值一提。但諸如此類的蒼蠅，日常盤旋在各個角落，幾乎可以說是官場常態。「群聊反腐」，恰恰是對常規監督機制無能的反諷。