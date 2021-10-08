功夫茶：海關勇破走私案　儆惡務盡勿手軟

執法部門發火，非同小可！阿哥，絕對唔係豉油撈飯，整色整水，而係麻鷹捕雞仔，飛起嚟咬！呢，女高級督察林婉儀上月25日喺大嶼山沙洲對開追截走私快艇期間不幸墮海殉職，事件令市民傷感，更令警隊上下同悲，決心嚴打海上走私活動！

事實上，近排海關連同水警、地政總署等跨部門執法，已經連破幾單大嘢！日前喺大嶼山一帶多個走私黑點巡邏，喺東涌牛凹村發現39艘懷疑非法改裝嘅快艇，以及8個全新嘅舷外引擎，總市值約1,300萬元。呢批快艇全被扣查！此外，早幾日，警方聯同食環署採取代號「揮軍」行動，突擊搜查一個位於屯門龍鼓灘上灘嘅貨櫃場，檢獲1,700公噸各類型嘅凍肉及內臟，市值約5億元！

嗱！又係唔聲唔聲，一講嚇一驚！海關喺上月偵破一宗歷來最大走私案，檢獲市值約2.1億元走私貨物。海關有組織罪案調查科今年6月，鎖定一個活躍於龍鼓灘嘅有組織走私集團，經深入調查，喺上月23日聯同水警小艇分區採取執法行動，出動成100名執法人員，行動中合共扣查4輛貨車，再持法庭搜查令前往一個倉庫，並拘捕一名34歲男子。海關不排除會有更多人被捕。

嘩！犀利咯！涉案嘅貨物來自世界各地，相信走私集團經不同途徑將高價貨運抵香港後，再趁月黑風高用快艇將貨物偷運至內地。今趟海關共檢獲11,000件高價貨品，一字排開都真係漪歟盛哉！令人眼前一亮如入寶山，當中有12噸貴價食材，其中有9.7噸為魚翅，部分相信來自於受管制物種長尾鯊，初步點算逾15,000條鯊魚被殺害！又有6.8噸水果及736公斤植物，當中有岩牡丹屬、斧突球屬、星葉球等瀕危物種！

此外，走私貨物中亦包括4,800件電子產品，包括手機、平板電腦等；更勁揪嘅係包括最高每隻34萬元嘅名貴手錶同埋一批肉毒桿菌針劑，市值每支約1,600蚊。走私貨品無奇不有，令人眼界大開，恍如上咗一堂寶貴嘅通識課！

道高一尺，魔高一丈！走私集團設備精良，除高速大飛，倉庫外圍設置閉路電視監察環境，更以無人機喺附近山頭及馬路進行反監視等。不過，帶勇之人自是無畏無懼，打擊海上走私絕非省油的燈。佢哋不時調整策略，搶奪主動權、源頭堵截，並引用《有組織及嚴重罪行條例》，追查走私集團幕後主腦嘅犯罪得益及充公其資產。當然，功夫茶都係要講多次，走私利潤驚人，動輒億億聲，走私集團鋌而走險必矣！抓到，唔判十年廿碌根本起唔到儆惡作用！要罰到佢哋照鏡都認唔出自己個人樣咁就啱喇！