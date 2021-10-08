正論：通關期票無限開　防疫甩漏總不改

全世界疫情未遏止，多個國家雖然確診源源不絕，但都已經預備大開中門，放寬檢疫條件，香港連續五十多日沒有本地源頭不明個案，表面上相對安全，為何卻與內地通關無期？原因就是港府防疫甩漏多多，始終沒法給人安全感。

無論連續清零日數有多長，總是會出現漏網之魚，令到防疫成績表如像前功盡廢，較早前的外籍酒店檢疫客走甩，混入社區幸好沒有散播病毒，近日亦有印尼女傭隔離完之後發現「復陽」，暫時未見傳染其他人，算是又逃過一劫。不過，好運不是永遠，昨日又傳出機場一名負責貨運工作的員工初步確診，由於並沒外遊紀錄，還接種了兩針科興疫苗，若這個案無法找到感染源頭，或會被列為本地個案，令到本地「清零」斷纜。

香港疫苗接種率差強人意，若果連清零也做不到，如何有條件與內地商討？一次又一次臨門一腳，總是出現阻滯，市民都失去耐性，試想像未能通關，多少家庭不能團聚，幾多商舖虧損結業？難怪行政長官林鄭月娥日前宣讀報告時，提起家人「眼濕濕」，以為感性賺人熱淚，都會被冷嘲熱諷，正如市民所說，他們都被封關連累「一殼眼淚」，沒有心情同情特首，只是想官員高抬貴手，快點通關，能和家人聚首。

林鄭聲稱完全明白市民對通關的熱切期望，會繼續努力爭取，港府會將與內地通關放在重點，加強工作，務求與內地的聯防聯控機制一致。她指一方面希望與內地通關，一方面要照顧由海外回來的港人。言下之意，似是把責任推給回港的市民，說他們潛伏播毒危機，令到內地遲遲未肯通關。

資訊發達，市民才不會那樣容易被模糊焦點，日前本報已經報道，內地與香港疫情防控工作對接會議，隨團的政府專家顧問許樹昌透露內地對通關持保留態度，主要是質疑本港對特別群組豁免檢疫政策、確診者出院條件過於寬鬆，以及有需要加強高危群組檢測密度，並希望香港加強以科技輔助防疫，本港創新及科技局研究「過關碼」系統，正是為通關作好應有基礎。

自去年中開始，不斷有即將通關的消息，但到現在還是遙遙無期，確實日子也說不出，政府多番開出的「期票」，連日期也沒有，又如何令市民相信會兌現？跨境學童家長向特首求助，請求不要遺漏跨境學童，但若果求助有作用，相信全港市民都會照做，可是經驗教訓，期望愈大，更加多的是失望而回。

通關不能一步登天，更加不是漂亮說話可換來，需要一步一步做實事，增加內地相關部門信心。例如各界呼籲檢疫酒店加強保安，效法內地持槍執法人員，並非難辦的事，卻未見官員有作出正面回應。若果還是一成不變，莫說今年底，就算到了2022年，通關都難以樂觀。

日前有香港政商人士，公然說倘若只考慮700多萬港人的通關要求，要國家14億人民承擔疫情擴散的風險，並不公平。那想請問，要香港市民無了期等通關，那又公平嗎？到底有誰可以為港人爭取通關，真的要望天打卦？