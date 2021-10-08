世界視線：堵塞批評不遺力　美軍前線感心寒

美軍撤離行動進入尾聲之際，阿富汗首都喀布爾國際機場發生恐襲，導致13名美軍士兵死亡。海軍陸戰隊中校舍勒在社交網拍片，就事件要求軍政高層問責，最終換來革職及禁閉，事後以退伍換取免被起訴。阿富汗撤退堪稱災難，但華府高層並沒有因決策失誤及誤判形勢主動承擔責任，反而以一名基層軍官祭旗，不但令前線將士心寒，更令人質疑軍方企圖以政治檢控堵塞批評及保住顏面。

舍勒一度收押在北卡羅萊納州樂潔恩營的禁閉室中，有前總統特朗普支持者近日替舍勒籌得200萬美元（約1,560萬港元），27名共和黨眾議員更聯署要求釋放他。最終，舍勒同意退伍換取不會送上軍事法庭，並於周二重獲自由，卻賠上了17年軍旅生涯來之不易的成就。

其實，舍勒只是說出真相，希望日後不會重蹈覆轍，令更多同袍無辜喪命。而且他曾多次出入戰場，較安坐在國防部辦公室的官員，對前線有更多體會，一時怒髮衝冠亦是人之常情；但軍方執意把舍勒撤職查辦，未免顯得不近人情。值得注意的是，阿富汗政府軍兵敗如山倒之際，美軍於8月10日仍樂觀預計喀布爾可堅守30日至90日，但塔利班於5日後兵不血刃進入喀布爾，令美軍高層面上無光。

而且，白宮、國防部及國務院只着眼於911恐襲20周年前夕完成撤軍，以完成為拜登加分的政治表演，但三方缺乏協調令撤離混亂不堪，令施襲者有機可乘。更甚者，美軍事後宣稱空襲殺死與恐襲有關的恐怖分子，但最終承認誤殺平民，進一步打擊威信。惟國防部長奧斯汀、參謀長聯席會議主席米利及國務卿布林肯仍舊不動如山，反而一名批評高層決策的軍官卻以言入罪，難免令人覺得舍勒因說中華府的痛處而受到懲處。

美國一直以撤走數萬名阿富汗平民自豪，但其實無法減少民間的批評聲音，因為他們看到政府為了行動順利，不惜向塔利班委曲求全，現時更為了顧全面子而向無辜者問罪，可謂是欲蓋彌彰。舍勒的遭遇令人想起前總統奧巴馬任內，有197名軍官於2010至13年被革職或辭退，憂慮「大清洗」再次重演。