產評：深港經濟謀共融　樓價重塑平衡點

粵港澳大灣區建設如火如荼，隨着「一小時交通圈」逐步實現，有助打通土地脈絡，盤活商貿。上季深圳甲級商廈淨吸納量破頂，同期香港甲廈卻連續8季錄得負吸納量，形成鮮明對比。事實上，深圳商業戰略定位清晰，已成為全國資金與人才所向的「聚寶地」，伴隨深港兩地交通等配套日趨完善，企業營商辦公選點亦增多，這股力量將促使兩地資產價格重塑平衡點。香港宜把握時間做好產業及地區發展規劃，優化配套，提升競爭力，增加土地附加值，始有望化解資產價格調整的壓力。

近10年深圳在強勢規劃和管理之下，經濟快速發展，創新科技產業鏈日趨完善，競爭力直逼香港。如今粵港澳大灣區發展已提升至國家戰略層面，深圳和香港都是「領頭羊」。隨着港珠澳大橋、廣深港高鐵已落成，兩地交通日趨便利，通關口岸增加，過關時間大大縮減，無論是民生抑或企業營商，地域上的限制都在減少，選擇變相增多。

雖然深圳部分商廈及住宅價錢比得上香港部分黃金地區，惟整個深圳平均價格與香港仍有一定差距，於兩地經濟在國策主導下進一步融合，到底未來是深圳樓價升，從而拉近與港樓的距離；抑或深圳樓價無大變化，而港樓出現調整？縱使大家沒有水晶球，但兩地資產價格差距逐步收窄的大勢已不可逆轉。

事實上，去年深港兩個城市的經濟總量，合計已超過瑞士，可見發展程度達國際級，融合有望實現一加一大於二的協同效益，亦有助香港徹底解決過去受產業結構單調、土地資源規劃不足和執行低效限制經濟發展的問題，以重新建立平衡的經濟結構，妥善配置土地資源，應付未來人口增長和產業發展的需要。

雖則說深港差距拉近，變相就是香港的競爭者，惟有競爭才有進步，最重要是香港須摒棄夜郎自大，自以為是，坐食老本的想法，尤其港府凡事「講就天下無敵，做就有心無力」的管治作風實在不行。港人宜認清世界大局與國家發展，主動配合國策籌劃未來，爭取在區內戰略發展擔當一定角色，那地區競爭可化成進步的原動力，短期的資產調整亦自可成為未來新升浪的起點。

百年香江，小小漁村發展成國際金融中心，靠的就是不斷求變。身為大灣區戰略部署的龍頭，若深港加強合作，清楚分工，取長補短，為企業和人才提供清晰的發展藍圖，將有助盤活區內資金和人力資源流動，改善民生之餘，更可為國家「雙循環」戰略給力，抗衡美國圍堵。