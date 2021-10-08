中美元首電話談話之後，兩國關係似有緩和迹象。導致這樣的變化，相信是中國堅持立場，美國在國內外的困難下，沒法維持與中國的對抗，因而被迫讓步。首先是重申依兩國協議的台灣問題立場，希望消除北京的不滿，也便於在中美貿易、金融方面有所合作。不過，美國的台灣政策還未撤銷近來的舉措，還是在觸及北京的底線。美國總統拜登的尊重兩國協議，未宣布堅持「一個中國」來改善關係，發展還有待觀察。

但美英澳的三方結盟、美澳印日的四方會談仍在，美國似是先行改變關係，造成事實，然後才說遵守原來的協議默契。既成事實的不改，以此瞞騙得益。以中國傳統的說法，這是下三濫的手段，不是大國外交。不過，歷史上美國從來如此。

中國應該怎樣應對呢？中國當然願意重啟談判，因談判的先決條件是美國抑止對中國的惡劣態度與攻擊。重啟談判按此條件，中國未談便已先勝，在國內國外的形象絕佳，尤其是美國重申原來的台灣問題立場，即使未能改變已有的既成事實，北京在外交方面便已給台獨的民進黨一個大的打擊，更可以此印證美國的不可依賴，台灣民進黨一樣會像阿富汗前政權那樣，可被美國隨便捨棄。

台灣只是美國的一隻棋子，不但可棄，也可反覆使用。中美談判重開後，美國也可再次翻臉。它沒有道德、道義，朝三暮四應會不停地出現。似乎這樣便是掌握外交主動，按它的規劃、時間表來執行。中國及國際社會應已看過美國多番這樣的反覆，今天語氣溫和，明天可以大變，真的相信它都會遭殃。

中國今次的成功是不管美國的表現，按自己的主張步伐進行，堅持原則。形勢比人強，美國還不是要依中國的指揮來做嗎？中國可談、應談，但只要堅持原則，堅持國家利益，怎樣談都不會由勝轉敗，反而使美國無處入手，只能順從中國的要求，或談判拉倒，兩國繼續衝突。美國能選擇後者嗎？楊潔篪表現得恰如其分，相信劉鶴也會不負眾望。中國亦不會在台灣、香港和南海問題讓步。氣候變遷的政策方面，中國更為主動主導貿易談判。現在的優勢在中方，哪用讓步？談不攏，中國便拉倒不幹。中國正需要抑制通脹，克服電力不足的問題，出口增長已過多，減少一些是有利無害。中國針對美國的金融弱點，人民幣還可升值。