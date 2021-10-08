香港的反中亂港政客多是些色厲膽薄、外強中乾之人，他們的「前身」是英國的洋奴和既得利益者，其中有商業買辦、文化買辦、英夷奶大的專業人士，特別是司法中人。1997年香港回歸，英國人打道回府前培養自己的代理人，他們便搖身一變成了英夷的政治買辦，開始販賣「民主拒共」、「爭取普選」、「還政於民」等政治貨色，以佔據「港人治港」的權力地位。他們的「前身」既然是這樣的底子，就決定了他們在反中亂港時最多是一群「跪着造反之人」，絕不敢冒險犯難，絕不會有半點「為了理想而犧牲」的精神，多是些自私自利、膽小如鼠之徒。

一開始，他們也知道自己是甚麼東西、有多大的膽子，行動都是試着來，還要表現得「溫和」、「理性」，於是「北大人」對他們也以禮相待。然而他們很快發現，北大人沒他們想像的那麼可怕，還有些「好欺」；他們判斷，這是因為北大人極其重視香港的價值，為此可以犧牲很多、可以輕易向他們的索求讓步；他們還以為自己有美、英支持，北大人就更不敢動他們，於是生出輕蔑北京之心，「講數」時聲大夾惡、強詞奪理、胡攪蠻纏，最後發展到「佔中」、「旺角暴亂」、「反修例黑暴」、「攬炒」搞「顏色革命」，向中央一舉奪權，顛覆「一國兩制」。

然而，就在他們愈加瘋狂、忘乎所以的時候，中央已不斷發出嚴厲警告，告誡他們勿踩底線，但他們就是不聽，還嘲笑中央是在恐嚇。這時的美、英也已赤膊上陣，站到前台，支持他們，真以為只要一直打下去，一戰可定江山也。

去年《港區國安法》一出，他們即知大事不妙，卻仍懷僥倖，以為美、英還「很橫」，北京未必敢動真格的，還有一些人包括黎智英等人更是跳出來，出現在暴徒挑戰《港區國安法》的現場，以身試法。可笑可悲的是，當《港區國安法》利劍真的揮下了，他們就一哄而散，紛紛逃竄，沒有半點勇士狀、英雄氣也。