紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。林鄭月娥任內最後一份《施政報告》提出不少宏圖大計，既要「聚焦發展」，還要「勾畫未來」，美則美矣，可惜說時容易做時難，恐怕沒有幾個人相信能夠實現。別說林鄭只剩不到一年任期，即使能夠連任，願景也只能是願景而已。

畢竟香港浪費的時間實在太多，欠帳實在太深，並非短時間內可以追回。回歸24年來一直紛紛擾擾，反對派為反而反，港府敷衍塞責，以致蹉跎歲月，一事無成。時至今日，各種問題千頭萬緒，剪不斷理還亂，豈止房屋問題尾大不掉。

就以金融中心地位來說，香港本來根基穩固，優勢明顯，曾有「紐倫港」之美譽。惟經過這些年的消耗與折騰，老本已所餘無幾。尤其是隨着內地城市不斷崛起，上海和深圳金融市場日益成熟，北京也即將設立證券交易所，試問香港金融業還有多少優勢可言？沒錯，香港股市規模依然名列全球三甲，早前單日成交金額更創下3,600多億港元的新紀錄，其實大家都知道，一切全靠內地因素支撐，若非中資企業來港上市，若非北水源源不絕而來，香港股市恐怕早就乾涸，金融中心地位恐怕早就不保。

特別是在中美博弈的情況下，香港已不可能像過去那樣左右逢源，唯一選擇就是加強與內地融合，背靠大樹好乘涼。《施政報告》提出要在多方面鞏固國際金融中心地位，說穿了主要就是配合內地資金和企業需要，這也正是香港金融業乃至各行各業今後的出路。過去香港不少人包括港府高官抗拒與內地融合，現在不融合也得融合，因為已沒有其他選擇。而當務之急是盡快恢復與內地通關，否則即使《施政報告》吹得天花亂墜，也是白費力氣。