林鄭發表任內最後一份《施政報告》，外界反應淡然，再次印證何謂沒有希望就沒有失望。事實上，報告拋出極其宏大的拓土建屋藍圖，新界北部將全盤規劃，增建鐵路並融入大灣區，方向不能說不正確，但人們反應冷淡卻是有原因的，皆因回歸24年經歷4位特首，無一不將拓土建屋視為「重中之重」，但無一不是吹完就算，全部淪為「假大空」，林鄭又豈有例外？

林鄭提出的「北部都會區發展策略」涵蓋天水圍、元朗、北區的已發展地區，還有古洞北/粉嶺北、洪水橋、新田/落馬洲及新界北新市鎮等，已規劃的6個新發展區可額外開拓約600公頃用地，令整個都會區住宅增至最多約92萬個，足可容納250萬人口居住，並增設5個鐵路項目配合。驟眼看，有關計劃令人眼花撩亂，目不暇給，簡直是生命滿希望，前路由我創！但看真點，全部沒有執行時間表，沒有收地賠償方案，沒有開支預算……一句記之曰：「吹水唔抹嘴」！吹完能否落實，如何執行，統統不關林鄭的事，她只是用把口吹出一幅宏偉藍圖，信者得救，但求博到掌聲，連任便有希望。問題是，連一般蟻民都看穿林鄭「齋吹」的伎倆，阿爺會看不穿嗎？

香港房屋問題已到了水深火熱的地步，公屋輪候冊大排長龍，平均上樓時間達5.8年，更多的是等了7、8年仍未有上樓之日，逾20萬劏房戶飽受煎熬，望樓興嘆。林鄭不關心眼前困境，反而熱衷於畫餅充飢，繼沒有廿年不能成事的「明日大嶼」後，再拿出沒有30年不見成績的「北部都會區」說事，別說屆時林鄭可能早就化灰，今日的基層更是日子難熬，跨代貧窮勢必延續下去。再說，林鄭連中港通關也無法搞得掂，卻學人講30年後的鴻圖大計，不是太不自量力嗎？