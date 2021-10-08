在黑暴期間，香港四處都是「連儂牆」，食環署不管，有良好市民包括高Sir在內甘願冒險，自發地去清理「連儂牆」，那景象歷歷在目。有街坊問：究竟市民可否自行清理違法展品或制止違法行為？筆者簡單地回答：是可以的！

根據香港法例第221章《刑事訴訟程序條例》第101條，公民逮捕權是如此規定：「任何人可無需手令而逮捕任何他合理地懷疑犯了可逮捕的罪行的人。」第101A條說明如何使用武力：任何人於防止罪案時或協助合法逮捕罪犯或疑犯時，可使用就當時環境而言屬於合理的武力。

而「可逮捕的罪行」指由法律規限固定刑罰的罪行，或根據、憑藉法例對犯者可處超過12個月監禁的罪行，亦包括犯任何這類罪行的企圖。因此，當任何人見到有人犯了可逮捕的罪行，在見義勇為下他可以行使這條法定權力去拘捕可疑的人，又或者用合理的武力去制止罪行的發生。

筆者最近看到一段視頻，一名男子在鬧市中拆除「法輪功」街站內展示着的「天滅中共」、「停止迫害法輪功」、「中共不代表中國」等標語。按了解，該名男子受夠了2019年的黑暴，再也忍受不了「法輪功」公然在《港區國安法》頒布實施後，仍然明目張膽地在鬧市裏宣揚危害國家安全的言論，既然政府不作為，他便鼓起勇氣去取締這些違法街站。

現在該名男子被控以刑事毀壞罪，有街坊認為「法輪功」在內地被定性為邪教，在《港區國安法》頒布實施後仍明目張膽在鬧市宣揚危害國家安全，行使公民權力去阻止違法行為時，竟被控告刑事毀壞，那是否黑白不分，是非顛倒？一般而言，公民權不賦予公民權力去破壞別人財產，但上述情況卻又未必毫無道理。任何愛國愛港人士都不想見到自己國家分裂，當愛國愛港人士見到有人煽動分裂祖國，行使公民權力去予以取締，應是合情合理。

須留意2019年黑暴後，中央果斷堵塞特區的國安漏洞，在2020年6月30日頒布《港區國安法》，重點打擊「分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。而第6條更指出維護國家安全和遵守國安法律是特區每一位的共同義務。因此，該名男子除了勇氣可嘉，也是履行國安法律所賦予公民的義務和責任，在合情、合理、合法的情形下，律政司應否取消起訴呢？