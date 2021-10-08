兩韓通訊聯絡渠道中斷55天後，兩條軍事通訊熱線日前恢復正常通話。北韓媒體發文敦促南韓，應積極主動改善兩韓關係，不要事事看美國臉色。此話不僅適用於兩韓關係，更是對日本、台灣、加拿大等的當頭棒喝。

正如美國外交政策專家米高曼德爾巴指出，美國介入別國從來只基於3點：改造這些國家的內政事務似乎是鞏固美國其他收穫所必須的；冷戰後，建設西方式的政治和經濟體制似乎相當可行；在美國人看來這是很自然的一件事。換言之，別國利益從來不是美國關心的事務。看看有指美國商務部近日以提高晶片「供應鏈透明度」為由，要求三星、台積電交出庫存量、訂單、銷售和客戶紀錄等商業機密，不配合會被採取行動，堪稱是繼從法國手上奪走澳洲潛艇生意後，又一宰割盟友、印證上述論點的舉動。

西方國家中美國毒太深，對北韓媒體所說的話因人廢言，認為北韓所指的「改善兩韓關係毋須依靠外部勢力干預或幫助，外部勢力介入民族內部問題，反而會令問題更複雜難解，亦不符合民族意願和利益」，聽不入耳，可看看近日一齣由南韓拍攝，講述90年代索馬里首都摩加迪沙內戰，南北韓各自派駐當地的使館職員，在斷水斷糧斷電下共同合作逃出生天的電影，當中有一句出自南韓人之口的對白，揭示一直以來美國對其他民族用完即棄的態度：「難道美國CIA的說話便可信？」

北韓今年9月試射了多枚導彈，但是北韓並非真的要威懾南韓。日本《朝日新聞》編輯委員牧野愛博曾經著書分析金正恩的外交策略，指北韓的核武只是讓自己能坐上與美國談判的外交桌。如果沒有大殺傷力武器，只會成為伊拉克或利比亞已故領袖卡達菲，蓋因美國實在太不可信了。