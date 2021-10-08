《港區國安法》的一位指定法官，據報因心臟有事，要到深切治療部動手術，這本是一件讓人遺憾之事，但凡有良知、血性之人，都應該祝福對方早日康復才是。豈料，此事在「黃絲」網絡上卻炸開了鍋，一片幸災樂禍之聲，不少人說：「乜都係假，最緊要人有事。」其刻毒之情，可謂全無掩飾。

詛咒他人重病、夭亡，希望對方全家遭難，這一類惡言惡語在中國社會從來都有，但大多是用於跟自己有不共戴天之仇者，若然彼此只是政見不同，斷不至於如是。然而，一場反修例風波讓不少黃人陷於瘋狂。支持與反政府之間，彼此只是理念不同，不是甚麼你死我活的鬥爭，為時大半年的風暴，也沒證據顯示香港警方殺害過一個示威者。偏生反對派卻將自己描繪得苦大仇深，跟京港政府像是不能再活在同一片天空下。黃絲的心態愈趨乖戾，根本無可理喻，難怪一年多之前，有親中者說要放棄這一代年輕人。

去年，有一位藍絲影星拍戲時意外墮入水中，後來獲救，此事在黃絲網絡上卻吵成一片，說甚麼「為何該死的人不死」。這位影星平生犯過彌天大錯嗎？沒有，他只是說過中國人是要管的，你可以不同意他的意見，但肯定是罪不至死吧。

曾有黃絲舊生到筆者家跟我聊天，本來所談者不涉政治，講的是人生道理，偶爾涉及佛家思想，他們甚至是想學習如何做到慈悲及物，雅量容人。在交談中我舉出黃絲對待影星的例子，原是要說明這樣的思想就叫過於偏激，切不可犯。沒料到黃絲的孩子卻大言炎炎，向我解釋該影星為何該死。我聽着，沒怎麼答話，心中只是想：「我是不希望放棄他們的，但我這樣堅持，能有用嗎？」