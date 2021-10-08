現屆特區政府公布其最後一份《施政報告》，最矚目嘅當推《北部都會區發展策略》。「北部都會區」內本身已有多個已規劃或規劃中嘅發展項目，依家林鄭再提出額外開拓約600公頃土地作住宅及產業用途，料增加16.5萬至18.6萬個住宅單位，連同元朗及北區現有39萬個單位，預計整個「北部都會區」發展完成後，總住宅單位數目將達到90.5萬至92.6萬個，料可容納約250萬人居住！

《施政報告》又着重於大搞基建，預計未來幾年，每年基建開支逾1,000億元，而建設港深西部鐵路、東鐵羅湖延綫、北環綫延綫、尖鼻咀至白泥自動捷運系統等大工程，屆時一動工沙塵滾滾，都真係「氣吞萬里如虎」，難怪有論者話林鄭嘅《施政報告》晒冷展實力；又有人認為林鄭唔單止「好打得」，似乎更加係「好吹得」！佢是否求連任吹大咗，老朽都只能套用一句「見仁見智」！

呢個世界，吹吓志願係冇罪嘅！你睇啲中文老師咁鍾意叫小學生作文寫「我的志願」就知喇，數學捧蛋，我的志願係做偉大科學家，犯法呀？是以做特首，任內最後一份《施政報告》吹到虎虎生威，要盡展雄才偉略，唔通又犯法咩？

亂世求生，「好吹得」未嘗不是一項「本錢」！記者朋友咪一味追問錢從何來，又死纏要人交時間表啦，願景係可以想像㗎！各位，做大事要不拘小節，天文現象，雷聲大可以雨點小，更何況東邊日出西邊雨，「願景」可以睇遠啲！各位，「斜陽裏氣魄更壯，斜陽落下心中不必驚慌，知道聽朝天邊一光新的希望」，歌仔都有得唱！反正「媒人講大話，補鑊用泥搽」，吹多兩吹自然有人信，否則點會有咁多「橋唔怕舊，最緊要受」嘅騙案吖！