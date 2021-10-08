聯工盟用「極左」形象作為外國勢力在香港工運中的打手，進一步蛻化為在政治上反中亂港的急先鋒，再升級成「35+」攬炒奪權搞顏色革命等黑暴顛覆活動的主力軍，是有其歷史因素和不可割斷的外國聯繫，特別是與美國特務機構的政治和經濟輸血有密切關係。

保安局局長鄧炳強日前表示，一個組織犯罪，其刑責不會因解散而被抹去，警方會繼續全力調查，對違反《港區國安法》的組織定會追究其罪責。對此，筆者極表贊同，並促請執法部門必須「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」。只有徹底清除外國反華反共勢力及其代理人，把他們連根拔起，才能令香港長治久安，才能使香港打工仔在沒有別有用心的外國勢力插手下，爭取和維護切身合法合理權益，促進香港的勞資關係有正常和健康的發展及改善；攜手合作，尋求最大的公約數，改善打工仔女的生活處境，分享到辛勤的勞動成果。

職工盟被揭收美國國家民主基金會（NED）1,300萬元搞非法佔中，警方不能不了了之；職工盟屬會「香港空勤人員總工會」佔領機場，癱瘓香港航空交通，豈能不追責？職工盟前主席吳敏兒煽動空運罷工，癱瘓香港、破壞香港經濟的政治債豈能不追？職工盟撐「醫管局員工陣線」罷工逼政府封關，及進一步搞「二百萬三罷聯合陣線」，更搞反對國安法的「罷工罷課公投」，豈能不算帳？吳敏兒參加「35+」攬炒初選，豈能不追究？職工盟在國安法生效後，繼續放映黑暴電影鼓吹暴力奪權；職工盟公然挑戰國安法，邀請「612基金」信託人吳靄儀、非法佔中黑手陳健民等辦講座煽惑反對《港區國安法》等，足證職工盟早已違反《職工會條例》，不是工會性質，而是一個政治組織。