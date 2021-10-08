特區政府在本周三發表的新一年度《施政報告》提出《北部都會區發展策略》，藉着配合國家的「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設及前海改革方案，確立港深「雙城三圈」的發展概念，以及善用現有的7個跨境陸路口岸，將新界北部6個處於不同規劃及建設階段的新舊發展區加以整合及擴容。有關計劃除了能夠提供大量住屋及創科等產業用地，更為特區的未來發展注入新動力，讓香港盡享國家發展的紅利，筆者對此深表支持，並希望可以加快落實。

對於有地區人士擔心，上述發展會加劇新界北部現有的交通問題，報告提出以「運輸基建先行」原則，以鐵路作為運輸系統的主要骨幹，來帶動「北部都會區」的整合和擴容。當中包括5個擬議的新鐵路項目，包括連接洪水橋/厦村至前海的港深西部鐵路、將北環綫向北伸延至落馬洲河套區及接入深圳新皇崗口岸、將東鐵綫伸延至深圳羅湖及在現有羅湖站與上水站之間加建車站、將北環綫向東伸延至接駁羅湖、文錦渡與香園圍一帶，以及探討在尖鼻咀、白泥至流浮山地區興建自動捷運系統。

然而，連同報告提出在東鐵綫增建科學園/白石角站，以及現正由港鐵進行詳細設計的東涌綫延綫、屯門南延綫及北環綫主體路段，合計可能要同時推展9個新鐵路項目。如果將新增的「五鐵一站」又全數交給單一機構負責，對有關項目、對整個「北部都會區」的發展、對政府、納稅人，以至對有關機構本身，是否最有效和有利的安排呢？如何避免過去幾年因同時推展多個大型鐵路項目，而出現的工程超時、超支及質量問題呢？

此外，香港作為一個人煙稠密、高度發展的城市，推展以鐵路為主的集體運輸系統實屬合理，但是政府亦不應過分「重鐵路、輕道路」，以致忽略了鐵路以外的公共交通服務和道路建設，令市民沒有選擇。

香港近十年增建的行車路面，相對於同期的經濟、人口、車輛及鐵路路軌增長，明顯偏低，造成日益嚴重的塞車及違泊問題，亦間接導致巴士、小巴及渡輪等公交機構經常出現虧蝕，繼而要求加價或由公帑補償的問題。《北部都會區發展策略》對香港未來的道路網絡規劃建設幾乎隻字不提，難免會令人憂慮。

對於有人質疑，在「北部都會區」增建「五鐵一站」的錢從何而來？筆者對此反而不太擔心，因為政府在吸取高鐵與沙中綫項目的教訓後，已經表明會盡量沿用過往的物業發展權模式來推展新的鐵路項目。政府更應該研究將這種「以地養鐵」模式擴展至其他公交服務，例如在將來「北部都會區」的大型交通交匯處，是否也能做到「一地多用」，利用上蓋發展來增加收益，補貼乘客，從而達致多贏方案呢？