產評：華重塑經濟理念　科企整改未手軟

一向備受外資青睞、可謂彰顯中國數碼科技實力的明星企業美團因觸犯反壟斷而被罰款和整改。即使罪名與阿里巴巴一樣是逼商家「二選一」，惟罰款額相對年度境內營業額的比例較阿里為低，亦不及市場兩個月前流傳的78億港元。另一方面，當局從開始調查美團到向其發出處罰通知歷時約6個月，比阿里所需的約4個月為長。如此仔細的查證及相對較輕的處罰，難免會讓市場認為中央「網開一面」，可事實並非如此！

誠然，當局調查美團迄今，中國經濟格局生變，以滴滴和補教業為象徵的最新一輪整治，掀起外資對中資股前所未見的負面情緒，成為港股上季跑輸全球主要股市的主因。中央提出「共同富裕」願景又被解讀為「劫富濟貧」，近日內房債務危機不斷發酵和限電令，更掀起外資投行接二連三調降中國經濟增長預測，亦會令人聯想，中央用了較長時間衡量處罰美團的影響，故從輕發落。

不過，比起揣測美團是否較阿里「幸運」，不如翻開監管當局今次向美團發出的《行政處罰決定書》，然後再仔細領悟中央的精神更加實際。所謂「二選一」，是設法避免商家與其他對手合作，理論上是拓闊一家企業「護城河」和投資吸引力的行為，但當局斬釘截鐵地指出，這實際上縮窄了消費者的選擇範圍，讓他們無法獲得更優質的價格和服務，長遠降低他們的福利水平，還會窒礙創新和資源配置。仔細一想，不正是影響中央念茲在茲的「共同富裕」和「高質量發展」麼？

2008年金融海嘯後，歐美不務實改革之餘，反而踏上大舉印鈔的「不歸路」，去年爆發疫情後更變本加厲，曾任聯儲局主席的美國財長耶倫年初上任前曾揚言「救市玩鋪大」，更認為設國債上限不利經濟，說穿了，就是想繼續藉着美元作為國際首席儲備貨幣的地位，把美國債務貨幣化。不難想像，滔天的資金只會扭曲資產價格，招致無效益投資，更恐令「貧者愈貧，富者愈富」的問題惡化——這才是要害，近有本港樓奴，遠有日本新首相也摒棄「新自由主義」，力圖改善財富分配。

金錢不是萬惡，但應該是促進經濟有序且有質素地發展。中央對科技和地產的監管，就是希望從各國過去的反面教材中吸取教訓，避免資本氾濫扼殺中小企發展和國民向上游的渠道，同時促使地產商糾正現金流，讓地方擺脫土地財政，整體而言就是要讓中國經濟在中美對壘中可保持穩定，跨過中等收入陷阱。「天變不足畏，人言不足恤」，明乎此，才是美團今次被罰給投資者的啟示。