正論：天氣考量商業化　棚塌人亡誰之責

一場風暴，香港不僅再次經歷狼狽一幕，跑馬地樂活道更有大幅棚架倒塌，9人一度被困，最終一名女工慘死。天文台在多區大水浸、市民淪為落湯雞甚至搞出人命後，才施施然改發黑色暴雨警告，結果再次引發全城大混亂。難怪再度激起外界質疑：天文台發出天氣警報的最大考量，不是人命安全而是商業運作。

熱帶風暴「獅子山」襲港，天文台事先張揚必會懸掛3號風球，饒是如此，混亂場面依然繼續上演。連場狂風暴雨下，不僅打工仔為趕上班而渾身濕透，學童上學更是倒瀉籮蟹，多區大水浸引發怨聲載道。更不幸的是，樂活道一幢大廈的外牆巨型棚架疑不敵強風吹襲於早上10時許倒塌，閉路電視攝下倒塌一刻，猶如大型山泥傾瀉，動魄驚心。兩輛汽車駛經時被棚架壓着受困，7名工人事發時正在棚架工作，其中兩名女工失聯。消防員近中午12時終尋回失蹤女工，其中一人救出時昏迷，送院後證實死亡。

即使「洪水滔天」，天文台早上一直堅持只發出黃雨警告，直到11點20分才改發紅雨，25分鐘後再改發黑雨。只要有出門的市民必會感到，這場黃雨堪比黑雨，天文台何以不及早發出黑雨警告？誠然，《颱風及暴雨警告下工作守則》列明，僱主需確保僱員在惡劣情況包括颱風、暴雨等情況下的工作安全，將工作危險因素減至最低。傾盆大雨下樂活道的工程依然繼續，承辦商「收買人命」絕對難辭其咎；而勞工處慣性疏於監管，同樣必須問責。但換個角度看，僱主基於成本效益，只能「望天文台打卦」，要是天文台沒有發出8號風球或黑雨警告，必然堅持僱員開工。如果天文台一早便發出黑雨警告，女工之死是否可以避免？

更有甚者，遲來的黑雨又引發更大的「災難」，家長必須接回在校子女，有的家長正在工作難以分身，有的則要狼狽涉水而行，有的因為交通問題無法到校，簡直是一波未平一波又起。必須指出，不少高年級小學生是自行上下課，黑雨需家長簽字才能離開。正如有家長怒轟，天文台與教育局欠缺溝通，不肯及早停課，添煩添亂，學童沒有發生嚴重意外只是好彩。

同類場面已非首次上演，一場暴雨、一場風暴，堂堂國際大都會總會出現大亂子，天文台每次總是推諉極端天氣難測，但每次都拒絕吸取教訓。這就難怪市民紛紛質疑天文台的角色，天氣警報並非以人命安全為出發點，而是以商業運作為考量，每次掛8號風球或發出黑雨警告，不是在假日便是在半夜，總之鮮少在開市前，以致「力場」之說不脛而走。事實上，天文台的成立，自港英時期起便與商業活動息息相關，過去隸屬布政司署經濟科，現在則屬商經局。曾有議員建議港府將天文台撥歸環境局轄下，惟遭斷然拒絕。天文台是否商業決定大過天，不言自明。

商業固重要，人命價更高。港府眼中只有錢，連天氣警報都要遷就商業運作，不出事才怪！