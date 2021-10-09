世界視線：鐵腕總統突引退　菲國前路何去從

菲律賓總統大選將於明年5月舉行，現任總統杜特爾特本來宣布轉戰角逐副總統一職，卻惹來違背憲法精神之嫌，結果他投下震撼彈，宣布任期屆滿後退出政壇。任內奉行獨立外交、對內鐵腕禁毒，且經常語出驚人的杜特爾特，在門閥林立的菲律賓顯得別樹一格，隨着他退出政壇，勢必牽動當地政治家族的權力分配。

2016年上任的杜特爾特主張獨立外交，一改已故前總統阿基諾三世執政時期一面倒親美的做法，更曾因時任美國總統奧巴馬批評他的掃毒戰「過度血腥」，憤而反擊稱任內「絕不訪美」，在菲律賓政壇可謂異類。在對華及南海問題上，他以務實方式與中國進行合作，成功緩和兩國關係，並促進經濟發展。

「不聽話」的杜特爾特雖未打破美菲軍事同盟關係這條紅線，但早已成為美國眼中釘，近期更巧合地出現連串不利他的消息，包括國際刑事法院調查他在掃毒戰中涉及反人類罪；親美的前盟友拳王帕奎奧突然倒戈，宣布參選總統等。詎料杜特爾特來一個反高潮，宣布放棄角逐副總統，並在任期屆滿後退出政壇，令不少人大跌眼鏡。

杜氏之所以退出政壇，其中一個說法是他要為長女、達沃市長薩拉參選總統鋪路。薩拉早前稱明年不會競逐總統，惟杜特爾特的前助手克里斯托弗‧吳遞交副總統參選文件時卻透露風聲，「薩拉會選總統，但不知她何時登記」。但杜特爾特「唔嫁又嫁」早有前科，他在2015年大選最後一刻才登記參選總統，結果取得壓倒性的勝利。故難保他會照辦煮碗，在最後一刻改變主意。

能在菲律賓政壇殺出血路，可見杜特爾特絕非一介莽夫，對於自己所行的每一步棋，相信他心中已有盤算。薩拉的支持率暫時為現有總統競選人中最高，若她最終當選，相信其執政風格不會過於偏離老父的現實主義路線；一個忠誠的繼任人，亦可讓杜特爾特在國內或國際刑事法院，免受潛在的法律訴訟。然而，目前距離大選仍有一段時間，在民族英雄帕奎奧及前總統馬可斯之子、前參議員小馬可斯等人參戰下，菲國政壇走向仍有待觀察。