功夫茶：滿城盡是大耗子　滅鼠補鑊何其遲

狗拿耗子，就話多管閒事啫！之但係，若然香江盡是大耗子，大到貓見到都唔想捉，到時連狗都唔敢多管閒事——拿耗子！咁香城18區，區區盡是大耗子，貓見貓走，狗見狗跳，避之則吉，咁又成一「香江奇景」啦！

各位看官，關於老鼠肆虐香江，功夫茶都寫到發噩夢，好似幾個街市都發現「群鼠開餐歎豬殼圖」，啲街坊見到都話胃酸霎時湧動如雷鳴，話有排唔想食豬肉！又好似發生喺紅磡邨紅日樓，一幅「老鼠操兵自由行」嘅奇景相片，只見至少7隻大大小小嘅老鼠，疑從一個堆滿雜物嘅單位外牆簷篷上一隻一隻列隊爬行，場面搞笑卻壯觀！好明顯，又係房屋署平時闊佬懶理，冇注意屋邨衞生，否則點會搞出大棚老鼠如此行走江湖吖！

好嘞！眼見鼠輩橫行，唔想畀市民「笑恥」嘅食衞局局長陳肇始終開口「補鑊」啦！佢喺施政記招表示房屋署和食環署會成立聯合工作小組，針對公共屋邨制訂及落實更具成效嘅防治鼠患措施，並將於11月喺3區，包括深水埗、灣仔及元朗，推行加強嘅目標小區滅鼠行動，擴大滅鼠範圍，涵蓋公眾街市、食肆後巷等更多鼠患黑點喎！

其實，食環署和房屋署如果不是平時不燒香，使乜急來抱佛腳吖？日常真正用心盡力搞好滅鼠治蟲工作，又使乜依家來補鑊喎！講真，兩個部門都係每年被審計署「招呼」得最多嘅部門，劣迹斑斑；食環署至叻玩「蛇鼠一窩」，本報都揭發唔少個案！工作期間打邊爐、打麻雀、沙灘漫步等，咁嘅工作德行搞環境衞生，香港呢個國際都會又有乜辦法唔老鼠大街自由行，迴轉壽司笑口噬啊！

事實上，庸官一味埋首沙堆做鴕鳥，防疫無能，治鼠無方，仲夠膽死喺官網話「上半年鼠患大致受控」，阿哥，掩耳盜鈴，無過此者！香江區區有鼠患，凡有食肆之處必有大老鼠！依家推行「小區滅鼠」，冇錯，深水埗、灣仔、元朗鼠患嚴重，咁觀塘、油尖旺、黃大仙等又如何？呢啲地區老鼠又係多到貓見到都懶得去捉！

庸官滅鼠完全失敗，功夫茶只能形容佢哋係「倒吊冇滴墨水」！講來講去又吹噓用乜鬼新科技和儀器如「夜視攝錄機」及「熱能影像攝錄機」等，功夫茶但覺呢啲「新儀器」係窺視老鼠交配繁殖多於殺鼠！仲衰過民間智慧滅鼠法，譬如只喺水桶中央放一塊活動圓板，上有鼠餌，當老鼠站於板上失平衡掉落桶內難以逃逸，簡單卻實用！政府投下數以億元計去滅鼠，捉一隻成本要成4,000個大洋，真係笑大人個口！計功夫茶話，負責高官要以身作則，每月落區捉大鼠，起碼交出10隻8隻，否則7折支薪喇喂！