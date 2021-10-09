國際政治與經濟還未擺脫石油天然氣的制約，本來核電可替代，卻因幾宗意外和核廢料的處理，變成政治不正確。清潔能源依靠風力、太陽能也有氣候變化的干擾因素，就連光電風電建設也遭極端的環保組織反對。碳減排只能循去工業化和減少消費之途，可是這偏利發達國家已有的發展水平，卻可使發展中國家人民工業化無望，發展無望，落入貧窮落後之陷阱而無法拔脫出來。實質便是以環保來陷害窮國窮民，美其名為環保國際主義，實質是另一形式的能源帝國主義。

近月來歐洲陷入能源危機，美國面對供應鏈破裂困難，正反映出現時歐美國家主導的國際經貿環保發展，跌入害人害己的惡果。

歐洲以清潔能源為主，棄煤棄核，一時間成績不差。可當氣候變化，疫病流行，原來的格局便出現危機。一是風電光電供應不足；二是不能不多用天然氣，卻全球供應緊絀；三是石油天然氣價格上升，能源成本大漲；四是返回用煤卻遠水救不了近火，煤熱能發電比例已大降，沒法填補短缺。能源危機打擊最大的英國，除了上述原因外，還因迷信市場和利潤最大化，把全國最大的天然氣儲藏設施用成本過於高昂的理由，在2017年關閉，自以為缺氣便可以市場購買，更為方便和便宜，怎知今次國際市場供應不足，價格飛漲高逾數倍，為省錢卻多花錢，且人為造就出供應危機來。而英國與歐洲一些國家把油價、天然氣價格直接與電費掛鈎，為了市場透明和方便主動調節，結果也把電費大幅抬高。有價格限制的地區則電廠停電，逃避虧損，導致社會大面積停電缺電。這些都證明歐美近年的清潔能源革命、電力市場改革的謬誤。

事實上中國也因部分抄襲歐美同受衝擊，只是政府組織力強，全國倣效歐美革命還未普及。面對當前的能源危機，中國對歐美的市場化改革，新能源革命，真的要慎之慎之，不要隨便抄襲。

這場能源危機以歐洲為主，美國亦難免。歐洲要俄羅斯擴大天然氣供應來救援，北溪二號管道便要提早供氣歐洲。歐洲亦不敢敵對伊朗的油氣出口，或對石油出口國的石油出口多加阻撓。俄羅斯、伊朗、卡塔爾等各國當可在此役中取有大的得益，也可緩和國際的政治衝突，改為團結救市。中美關係，或可因美國積弱而有所改善。