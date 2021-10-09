中央駐港機構頂層官員集體出動，走進香港社區和各界。先是聚焦房屋問題，繼而全面鋪開，走進商界、企業界、文化界、教育界等等，「看望」和「調研」，帶出中央對香港今後發展的理念及方針，主旨是「以人民為中心」，實現良政善治。這套方針正是中共十八大後，中央指導全國的治國理政。

現在，中央要把這個大政方針在港實施，成為今後香港的施政理念和方向，從而穩妥有效地把香港融入國家發展大局，納入國家治理體系，與整個國家的發展同步共進。中央正在以全新的高度，更闊的視野，更深遠的考慮推進「一國兩制」，並以此為直接領導特區工作、領導「港人治港」做準備。這是國家走到今天，時代發展到今天，香港的深層次問題已完全暴露亟需解決的今天，中華民族的復興高歌猛進的今天，歷史對香港實施「一國兩制」的必然要求。

40年前中央提出「一國兩制、港人治港、高度自治」方針時和24年前香港回歸時，實施「一國兩制」的着眼點在於和內地的發展「區別」及「分途」，在於「井水河水互不相犯」。但是，香港這邊並不「滿足」於此，也不相信於此。反對派們要搞的是「民主拒共」、「逢中必反」，甚至把香港弄成「完全自治」，方能確保和「中國絕決」。

他們甚至認為，只有充分利用香港的資本主義把「一國」的社會主義打倒，實現「和平演變」中國，才確保香港不被「侵蝕」，「保住昔日天堂」。20多年來，他們愈反愈激，可見是一門心思的要打破和顛覆「一國兩制」，造成了今日之局。

當然，香港面臨大變，「一國兩制」方針要大調整，香港要融入國家發展大局，納入國家治理體系，並不是出於上述一個原因。更重要的是，經過40年的改革開放，中國的大發展，「一國兩制」再搞「區別」和「分途」已經不合時宜，成為阻力。

大勢所趨，融合與納入才是新篇章、新方向。