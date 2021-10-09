已有逾50年歷史的中文大學學生會宣布解散，再次印證毛澤東的論斷：「搗亂，失敗；再搗亂，再失敗，直至滅亡。」學生會歸咎於校方要求其向政府獨立註冊，自行承擔法律責任，好像很委屈似的。這除了證明他們幼稚無知，也證明他們色厲內荏。自己行為自己負責，校方的要求合情合理，有甚麼好質疑？難道他們認為校方應該一直替其承擔法律後果？

都說慈母多敗兒，過去就是因為校方姑息縱容，學生會才會走到這個地步。多年前，時任中大學生會會長周竪峰在校內公然辱罵內地生為「支那人」，不僅留下醜陋一幕，而且暴露部分中大學生質素低劣。難怪反修例黑暴期間中大成為首個校園「戰場」，鬧得天翻地覆，烏煙瘴氣，事後警方在校內檢獲3,900多個汽油彈，中大因此被稱為「暴大」。但中大學生會不以為恥，反以為榮，甚至以「暴大人」沾沾自喜。

《港區國安法》落實後，黑暴分子紛作鳥獸散，有的繫獄，有的逃亡，有的隱形，惟部分「暴大人」依然不知收斂，竟在去年畢業禮上公然發起港獨遊行，中大學生會當選內閣「朔夜」更透過參選宣言及政綱繼續散播港獨等言論。至此，校方才不敢再助紂為虐，決定與學生會全面割席，包括暫停為其提供行政與大學場地支援、暫停代收會費，並要求學生會獨立註冊，自行承擔法律責任。

校方此舉既是為了自保，也是避免連累其他學生。如果學生會認為自己的政治理念很崇高，行為很偉大，就應該勇敢承擔一切，為何要逃避？

他們曾信誓旦旦宣稱寧為玉碎不為瓦全，核爆也不割席，為何一聽到自行承擔法律責任就嚇得自我解散？說穿了，「暴大人」其實是一群既幼稚又無膽的政治小學雞。