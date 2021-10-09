途經銅鑼灣港鐵站，見站內鋪天蓋地是海洋公園水上樂園的廣告，本來這也沒有甚麼好奇怪，但令筆者思考良久的卻是它所選擇的廣告代言人。眾所周知，某電視台的造星比賽捧紅了一隊花美男組合，而其他落選參賽者則組成另一男團組合，專走騎呢路線，同樣大受歡迎。惟當中一個標榜身高的成員最近卻牽涉「燒畀你」惡毒詛咒粉絲醜聞，將其口臭兼冇品的本性暴露無遺。海洋公園收了港府巨額公帑打救，卻選用這個形象欠佳的人賣廣告，背後所代表的價值觀，正是令筆者思考良久的原因。

簡單來說，該名男團成員私下開設網店，其粉絲今年1月入數購買其中一款貨品，但遲遲收不到貨，分別在2月及8月向網店查詢亦不獲回覆，無奈在網上公開事件。該男團成員終於有反應，但不是為了沒有發貨而道歉，反而怪人在網上公審他，還口出惡言回罵粉絲「文盲」、「定係燒畀你」，令人嘩然。

該成員早期以狂踩大台和資深演藝前輩而出位，還被譽為敢言，當時筆者已不以為然，皆因有關電視台捧紅兩隊男團的手法都是照抄南韓，但如果南韓有年輕藝人如此不分尊卑早就永不超生，他只是幸運地在香港出道而已。惟在敢言和口臭不分、是非顛倒的時勢下，有人飄飄然至進一步辱罵粉絲，連米飯班主都得罪，卻依然獲腦殘粉絲力挺，廣告商亦樂於配合，這才是真正可悲。

物以類聚，人以群分，這反映了香港年輕一代愈來愈墮落。水上樂園的目標群是年輕人，選了一個冇品藝人代言，意味時下年輕人同樣冇品。筆者但覺一個人妖不分的亂世，正氣消失、口臭有獎實在可悲。更悲哀的是海洋公園浪費納稅人血汗錢助長歪風，可以要求回水嗎？