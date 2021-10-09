政府建議修例，被裁定干犯危害國家安全罪行的人士，不能擔任註冊社工。消息一出，例牌引來社工組織表示擔心引發自我審查。這班人寧願杞人憂天，也不去正視社工中有黑暴分子存在的事實，社工是這樣看待社會問題的嗎？

據保安局引述勞工及福利局的資料，由2014年至今，共有8名註冊社工因作出與佔領行動或與黑暴相關的違法行為而被定罪，全部被判處監禁（包括緩刑）。前年反修例期間，有社福界團體約50人，身穿黑衣，戴上頭盔、眼罩，手持「周街催淚煙、市民快升仙」等示威標語包圍社署，抗議有社工被捕，但黑暴「周街玩放火，市民被私了」，他們卻不去譴責，「自我審查」的情況不可謂不嚴重。

更不必說有社工自揭前年在暴徒佔領理大期間，身處其中進行所謂「保護年輕人」的工作。暴徒們火燒紅隧、在理大泳池練習投擲汽油彈，又用磚頭、欄杆等雜物堵路，連警方銳武裝甲車也一度身陷火海，「保護」兩字真不知從何說起。

再說，去年傳出有中大社工系導師欲安排與警方進行閉門會議，中大社工系隨即發表聲明，劃清界線，指有關會議非經系會途徑安排，又謂幹事會已就閉門對話進行網上問卷調查，逾七成填寫問卷的同學均希望取消閉門對話，原因是對警察已完全失去信心。

一班準社工何以對警察失去信心？是因為法庭後來裁定所謂新屋嶺警員性侵，只是地盤工為吸引關注而捏造出來？抑或因為所謂的爆眼女被警方射傷、韓寶生死於太子站，如此一類陸續被證實全是叛國禍港傳媒製造出來的假新聞？

事實證明，有社工不但看社會事件，錯得離譜，甚至還親身參與黑暴，若不修例杜絕無掩雞籠的情況，恐怕屆時真是「市民快升仙」了。