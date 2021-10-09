2019年的反修例風波，香港亂得不成樣子，反對派信徒在街頭四處點火，砸毀商舖，甚至肆意打人，不少人同聲一氣，都以為自己是在做一件正義之事。說實話，那時候你身邊每兩個人之中，大抵最少一個是「黃絲」，這個比例一點不誇張，我只會說少，不會說多了。

當時，也有不少正常冷靜的香港人看不過去，勸導黃絲朋友，叫他們要理性、客觀，不要輕易被人煽動。可惜言者諄諄，聽者卻往往一句便頂回來，說：「香港有六成人支持反修例示威，走上街頭的很多是大學生，甚至是大學教授，你認為他們都沒思考能力，都這麼容易被人煽動嗎？」

這一類藍絲與黃絲的對答，我聽過無數次，反對派支持者一輪搶白過後，每一次都讓藍人為之語塞。我看在眼裏，不覺暗暗好笑，哈哈！心想藍絲們該吸收一下「橫眉冷看」的觀點，然後再去應付這一類調調兒，就不至於無詞以對了。

本欄一直敬告大眾，這年頭大部分人的意見，有大部分機會是錯的，沒學問的人如是，有學問的也不能幸免。讀書愈多，頭腦反而愈容易受障蔽，若然不信，你且看財經專家們預測股市，是準的多，還是不準的多？再看網上最出名的時事評論員，他們對時局大多是判斷得對，抑或不對？若然是對的多，坊間又何來這麼多人，會被冠以「燈神」之名？

當日若是有六成香港人支持反修例示威，這情況套在筆者的理論中，反倒是代表這場運動，最少有六成機會是錯的。如今事實證明，也確是如此，反修例風波沒讓此地變得更加民主，反而整個民主陣營，在短短一年後便徹底崩塌，香港往後要走開放社會之路，只會更加崎嶇。