政府無能，高薪厚酬，仲要一味靠呻！作為蟻民，生活更加艱難！兩年香江無通關，四顧茫然淚自揮，又向誰呻？阿哥，特首林鄭月娥日前出席電台論壇時，有市民批評佢宣讀報告時提起家人「眼濕濕」，一度哽咽，相反好多香港市民喺未能通關下，不能與家人團聚，「真係一殼眼淚」！

老朽對特首嘅「眼濕濕」真係只能一笑置之，喂，一家人喺禮賓府呼風喚雨，仲有乜嘢好呻吖？「夢裏不知身是客」乎？夜來風雨聲，最多嘆吓「花落知多少」？數一數杜鵑花瓣，又化作春泥更護花，回頭低聲一笑問夫婿：今早想食乜早餐？

以上係老朽想像禮賓府之一景，怎麼都未能感應特首之「眼濕濕」！反之，市民之「一殼眼淚」則感受殊深，皆因老朽亦係獅子山下一蟻民也！一眾高官，只困在自己嘅豪宅家園呻吟伶仃，你話點叫市民會有感通吖？「潛心默禱若有應，豈非正直能感通」，溝通係一種語言藝術，要獲得尊重，就係要「正直」要「無私」，香港啲堅離地高官有嗎？如果有，又點有沸騰嘅民怨吖？一眾高官民望又為何長期食泥吖？

呢，有跨境學童家長指通關無聲氣，擔心上課脫節；有市民批評公營醫療服務不足，專科輪候可能「死鬼咗」都未輪到，要求特首「唔好只顧自己」。林鄭就話「相信醫管局嘅第二個十年醫院發展計劃有空間檢視喺北區興建新醫院」！唉！離地高官依然只知自說自話、自彈自唱！又點怪得香江到處有啼痕？「人視水見形，視民知治不」，意思係：人從水中可以見到自己嘅形象，從百姓精神面貌可以知道國家治理狀況。要言之，即係「以民情為鏡」！相對大多數港人嘅「一殼眼淚」，作為特首應「以人為鑑，可明得失」！有咩好呻吖！講真。