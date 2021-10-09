職工盟作為工會組織雖然解散了，但是作惡逾30年的職工盟，在香港工會和工運中的流毒極可能陰魂不散，必須清除及徹底消毒。否則，在遇到適當的氣候和條件下，又會借屍還魂，以新形態肆虐。對此，香港勞工界各工會團體，無分左中右，都應認真對待和思考。

過去幾十年，尤其香港回歸之後，有甚麼分裂分化香港工人團結和維權的流毒必須清除消毒呢？主要有6個方面：首先，職工會必須嚴格遵守職工會登記條例的規定，為打工仔女服務，維護勞工權益，不應成為政治組織，不務正業搞政治。對此，政府應嚴肅執法。

第二，職工會必須遵守《港區國安法》和相關法律，絕對不應收受境外組織的政治和經濟好處，接受境外組織操控，成為境外政治勢力的代理人或延伸政治組織。

第三，在「一國兩制」下的香港工人運動和工會組織，必須遵守《憲法》和《基本法》，弘揚愛國精神，改善勞資關係，促進勞資合作和協商，發展經濟，共享繁榮，爭取最大的公約數及不斷提升和改善勞動者分享社會發展成果，使僱員得到更多的幸福感、安全感、成就感，資本主義也可獲良性循環發展。第四，積極提倡和爭取通過談判協商，解決勞資爭端，維護及改善中央性質和行業、企業性質的談判協商機制，不斷加強和壯大工人團結力量，爭取有理有利有節處理爭端，力求以談判、協商、調解、仲裁等環節處理，力爭發展長遠和穩定勞資關係。

第五，政府應檢討7人便可成立工會的法例，取締為「35+」攬炒奪權而成立的逾4,000間假工會。第六，《基本法》第27條賦予的集會、遊行、示威、罷工等自由，不應濫用和違反法律要求。