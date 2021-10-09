野豬在香港很常見，主要分布在郊區；本港大約有4,000隻野豬，牠們棲息於林地、草原和農田等多種生境。野豬是雜食性動物，經常翻土覓找植物的根或泥土中的小動物作食物。近年野豬周圍亂闖，到市區覓食的事件屢見不鮮，滋擾市民，甚至撞傷市民，嚴重破壞市容，漁護署卻束手無策。

在2019年6月19日，兩隻野豬由港島西區山林間闖入市區，其中一隻疑遭車撞傷的披血野豬，傍晚時段「進擊」港鐵堅尼地城站，發狂衝落車站大堂橫衝直撞，撞傷一女乘客。在十多名警員協助下，野豬最後身中漁護署獸醫的麻醉槍被擒獲運走，事件擾攘4小時。另外，當天一隻小野豬大鬧中上環近4小時，最終因「饞嘴」被人員用麵包引入花槽擒獲。

在2020年9月24日下午，一隻成年野豬，帶着4隻小野豬走入中環大街，牠們一家到訪中銀大廈外的花園水池，更跳入水中暢游。在場有不少市民驚喜拍照，有人大叫「可愛」，亦有人擔心野豬一家的安全。

在2021年7月29日凌晨，一家四口的野豬家庭，在鰂魚涌街頭穿梭闖蕩覓食，肆意橫過馬路，途經車輛紛紛讓路閃避，牠們隨後走至路邊的草叢「大覺瞓」。其實，鰂魚涌過往多次有野豬出沒鬧市，更有小豬搭港鐵過海到將軍澳，港島南區更是野豬為患「重災區」。

在2021年9月20日傍晚，一隻成年野豬藏身於中環7號碼頭底的樁柱上一動不動。消防及愛協人員趕至，乘坐小艇到碼頭底擬捕捉時，野豬竟然跳入海中，且向維多利亞港中心游去。擾攘半小時後，消防及愛協人員終於將野豬活捉，野豬掙扎時嘴部受傷流血。

近日網上流傳一條長約20秒的短片，拍攝時間相信為深夜時分，片中清楚見到逾20隻大大小小的野豬，正追趕一架駛經深灣之市區的士，成群結隊地在馬路上狂奔，非常震撼，仿似「野豬錦標賽」。至片中中段時，所有野豬停下腳步，不斷啃食路上的食物，而的士則亮起死火燈，通知後方車輛小心，隨後慢慢駛走。

​怎樣可以減少野豬走到鄉村或市區覓食？可採取以下措施：切勿餵飼任何野生或流浪動物，野豬會被因餵飼而留下的食物吸引而不時到民居覓食；應妥善處理戶外的垃圾或使用可防止被動物翻倒的垃圾箱，從而減少吸引野豬的食物來源；可加建堅固的圍欄保護農作物或使用紅外線感應照明系統等措施嚇阻野豬再次出現。

​自從當局停止射殺野豬，改為替野豬進行人工絕育手術，由於野豬的繁殖率很快，遠遠超過野豬人工絕育手術的成效。野豬在郊外沒有充足食物，便會周圍亂跑到市區覓食，造成滋擾，及破壞市容或其他個人財產。漁護署真無能，連野豬都管不好，欠廣大市民一個交代。