正論：八號波不掛又掛　天文台失職塞責

熱帶風暴「獅子山」引發的混亂未止，天文台胡混度日再次遭全城鬧爆。繼前日3號風球威力恍如8號引致棚架倒塌壓死女工後，天文台仍堅持改掛8號風球的機會不大。詎料言猶在耳，卻在風力及雨勢明顯減弱的情況下於昨晨改掛8號波，而且口徑一改再改，由中午或改掛3號風球，數度改口至午夜前仍維持8號風球，令人無所適從。

天文台在「獅子山」襲港首日的周五，整日維持3號風球的決定，即使各區均驚現大水浸，港鐵車廂漏水，巴士和的士如遭洪水湧入一般，招牌和大樹倒冧，以至跑馬地樂活道大廈棚塌人亡，天文台都不為所動，只在黃雨、紅雨、黑雨之間不斷轉換，結果引發更大災難，打工仔、家長、學童慘被玩殘。然而天文台似乎仍未吸取教訓，周五還言之鑿鑿表示周六改發更高風球的機會不大，昨晨6時40分卻悄悄掛上8號波，其後更多度改口，由中午改掛3號波，改為下午稍後改掛，然後是傍晚改掛，接着是晚間仍維持8號風球，最後是午夜前仍維持。人們實在不明白，天文台有精密的儀器，有大量的專家，更非首次面對打風，而且過去已有超強颱風「山竹」襲港等經驗，為何對一個熱帶風暴顯得陣腳大亂、束手無策？

尤有甚者，昨日的雨勢和風力明顯較前減弱，「獅子山」甚至連本港500公里範圍都不入，成為60年來最遙遠的8號風球。難怪有市民質疑，如果昨日要掛8號波，前日便應掛10號波。天文台所做的決定，是否真如他們自己所說只以科學為依歸，不能不令人疑問。無獨有偶，昨日為周六，大部分學校不用上課，不少打工仔休息，港股休市，是否再次印證天文台發出天氣警報的最大考量，不是人命安全而是商業運作，不問可知。

天文台的主要功能，應是對天氣作出精準預測，發出預警，讓市民和坊間有所防範，而不是為了維持商業運作而「知情不報」。僅周五的暴雨警告，由發出紅雨再改發黑雨只有短短25分鐘，為何不及早發出黑雨，令市民知所警惕？為何非要滂沱大雨臨頭、意外頻發才施施然發出黑雨警告？熱帶風暴警告也是一樣，不應只死板地計算維港風力若干才發出警告，而是應就其路徑及對香港的破壞力提早作出警示。隨着極端天氣愈來愈普遍，天文台再不檢討和改革，堅持一本通書讀到老，繼續以遷就商業運作為最大原則，隨時會引致更多車毀人亡、樓塌人亡的悲劇，勿謂言之不預也。

說來實在唏噓。香港貴為堂堂國際大都會，卻經不起區區熱帶風暴來襲，每次總引發極大混亂，歸根究柢是港府無能。天文台固然失職塞責，教育局、勞工處、屋宇署、康文署、食環署、樹木辦等部門，難道沒有責任？一場風暴一場亂，棚架倒塌，招牌倒塌，樹木倒塌，沒有搞出人命只是好彩，香港若非底子較厚、基建較可靠，早就淪為另一個鄭州，惟單靠運氣和食老本能僥倖多久？一個城市走向衰敗，一場暴風已可窺見端倪矣！