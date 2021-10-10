世界視線：伊以土明爭暗鬥　高加索再起風雲

西亞地緣政治格局再起暗湧，伊朗在和阿塞拜疆接壤的西北部地區舉行實彈演習後，揚言不會允許第三國和「外國入侵者」在外高加索地區存在，暗斥為阿國提供軍火的世仇以色列。阿塞拜疆也不甘示弱，聯同土耳其一連4日進行聯合軍演，大有隨時擦槍走火之勢。

伊朗和阿塞拜疆過去關係良好，前者境內的阿塞拜疆族更多達2,000萬人。惟自從去年擊敗亞美尼亞並接管納卡地區後，阿國隨即盤算將自己打造成連接歐亞的主要樞紐，把伊朗排除在外。至上月，阿國在連接納卡的公路檢查站扣押多名伊朗貨車司機；之後又聯合土耳其，高調地在裏海軍演。

但伊朗之所以大動干戈，主要是阿塞拜疆和以色列近年在經濟、能源、國防上緊密合作，阿軍現時配備的遠程導彈、哈洛普等自殺式無人機，均由以色列研製，更有指以軍試圖使用阿國的空軍基地來中轉加油。對德黑蘭來說，身處自家後花園的阿塞拜疆全面倒向死敵以色列，自然是芒刺在背。

而土耳其總統埃爾多安亟待恢復鄂圖曼帝國當年盛世，故從敍利亞到阿富汗再到外高加索，都可以見到安卡拉的身影。土耳其與阿塞拜疆同屬突厥民族，去年納卡衝突就曾出手協助阿國。隨着阿塞拜疆鞏固了在納卡地區的控制權，土耳其也獲得了向中亞和高加索地區滲透的跳板，令伊朗深感不安。

在敍利亞問題上，伊土出現嚴重分歧，導致關係逐漸破裂。安卡拉眼見「兄弟」阿塞拜疆有難，自然出手相助。土耳其國防部直言，軍演是為了對伊朗發出威懾。德黑蘭當然嚥不下這口氣，當即派團訪俄，希望克里姆林宮出面管一管。俄方亦不願土耳其插手，故外長拉夫羅夫公開表態，反對一切在南高加索的軍事挑釁活動。

阿塞拜疆總統阿利耶夫曾說：「在自己領土舉行軍演是我們的主權，但為甚麼（伊朗）在我們邊界附近（軍演）？」伊朗外長阿卜杜拉希揚則回應：「我們不容忍猶太復國主義政權在邊境附近存在。」伊以之間的暗戰角力，令外高加索形勢升溫，而土耳其硬要蹚這渾水，恐怕得不償失。