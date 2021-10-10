功夫茶：屋漏偏逢連夜雨　過渡房屋不堪擊

林鄭發表任內最後一份《施政報告》，最矚目無過於全面規劃新界北用地，所謂「北部都會區」可容納250萬人居住，一下子令房屋問題變成唔係問題！特首臨收工先展示其雄才偉略，令大家深感佢唔單止「好打得」，更加「好吹得」！

阿哥，反正吹水又唔係犯法，畀個「願景」大家想像吓，冇壞啫！正如庸官話齋，「北部都會區」規劃非常創新，橫跨多屆政府，最後相關項目唔係「畫在天空上的雲」，將來一定會落實云云。講緊係20、30年後嘅事，滄海變桑田，石頭變翡翠，好出奇咩？依家做官，口痕友就話，乜咁似20年前啲「寶藥黨」喺街頭賣假藥！

時光一下子倒流！功夫茶倒想起「娥姐粉果，好睇又好食」！各位街坊，舊時廣州西關有間食店，據講有個叫娥姐嘅，人靚蒸啲粉果又正，後來「娥姐粉果，好睇又好食」就成為美食嘅代名詞啦！依家特區個娥姐推銷大北區畀250萬人居住，大家又估吓啲單位係唔係好睇又好住？妖！依家十畫未有半撇，估條毛咩！

咁娥姐都算有基層心，《施政報告》都提到以過渡性房屋安置啲苦候公屋至少3年，又居住喺環境惡劣嘅劏房戶，用83億元專項撥款，促成非政府機構喺3年內提供15,000個過渡性房屋單位，當中13,200個單位已覓得合適土地。

之但係，呢啲過渡性房屋係唔係咁正呢？唉！原來畀你住得到都未必好，更加係一殼眼淚添！屋漏偏逢連夜雨，各位，唔係睇緊粵語殘片《危樓春曉》吖！係現實香港啊！呢，土瓜灣道有過渡性社會房屋住宅戶尋日向本報求助，指颱風吹襲期間，低層單位曾因雨水倒灌而水浸，其中單位窗框、地板亦出現滲漏，地下滿布積水。事主曾多次向機構反映單位滲漏，依家都未有妥善跟進！

呢嗱！住戶梁小姐喺今年7月入住位於土瓜灣道及宋皇臺道交界嘅過渡性房屋「樂屋」，之不過入伙後多次發現，所住嘅二樓單位牆身及地板滲漏，包括8月初熱帶氣旋盧碧吹襲期間；而過去數日颱風來襲，雨水滲漏不停，令佢徹夜難眠！從梁小姐提供照片所見，單位內嘅冷氣機、窗框有雨水滲漏，全屋包括廁所在內嘅地板均滿布積水！喂！似「水屋」多過「樂屋」喎！咁睇嚟，呢啲所謂過渡屋同豆腐渣工程差不多！即使機構有跟進都未必可妥善處理。講到尾，都係廢官一味搪塞，又「好吹騖遠」！本報大早為政府覓得大把棕地，又獻上發展船灣淡水湖藍圖，庸官若然跟住做，真正務實執政為民，話咁易就安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，而非「畫在天空上的雲」喇！