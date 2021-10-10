世事總是難料，中國或者東方智慧都是如此。西方文化雖說是來自希臘羅馬，但中斷了上千年，現時的文化根源是基督教的一神論，而非希臘的人神悲劇。或許正因如此，歐美文化被宗教劫持，以為人世間有歷史階段規律可循，人類歷史終結於宗教式的實現，如基督再臨。歐美近年強調的共同價值觀，以此為基礎，並要成為普世價值，任何民族文化不能違背。這是十字軍東征的要求，也是歐美殖民主義與基督教傳教士一起教化其他民族、文化。最典型的近代例子是蘇聯東歐共產黨政權瓦解被稱為「歷史終結」，資本主義民主體制終結了與其他體制競爭的歷史，此後便只有資本主義的萬世其昌？

問題是，真正的歷史不按宗教啟示演化。蘇聯東歐之後，中國復興，沒有被美國用市場化改革和平演變，反比蘇聯強大。蘇聯瓦解了，還有俄羅斯，俄羅斯也沒有被歐美資本主義同化，出了普京，帶來俄羅斯復興希望。以色列建國大敗回教國家之後，兩伊戰爭解決不了伊朗的革命，美國侵略伊拉克、阿富汗反造成伊拉克與伊朗合作的機會。塔利班的回朝，中俄伊巴阿有合縱連橫抗美之條件。「顏色革命」的出現，反映美國在韓戰、越戰之後，再不能有二次大戰的勝利戰爭。歐元先在金融海嘯前後挑戰美元，歐盟東擴也成為美國霸權的威脅。美國經濟困難愈大，「美國優先」的瘋狂舉措也愈多，連歐盟也成為打擊對象。「歷史終結」之後，卻是美國霸權主義的沒落。

特朗普「美國優先」之後，美國盡顯疲態、弱勢。喀布爾機場一役，國際社會都看到美國和美國體制的敗勢。連北韓也開始與南韓友好，排斥美國。五眼聯盟失落為英美澳三角，中國怎會害怕。俄羅斯加強拉攏歐洲，挑戰美國。歐盟也與伊朗恢復核談判，伊朗與沙特阿拉伯接觸，美國獨霸變成全球加強的多極趨勢。美國以宗教性的共同價值來號召全球再無反應，歷史就是這樣不按萬世政權的邏輯轉變。

誰可知道新冠疫病可以肆虐兩年還未止，更沒有估到對全球經濟、社會、政治各個方面都有着顛覆性的衝擊，不但病者無數、病死無數，且對資本主義市場經濟與民主政制帶來巨大的挑戰。保守的日本自民黨公開稱要建設新資本主義，歐洲、南美由右傾變左傾，世界在大變，不僅是前夕，是大變已開始。