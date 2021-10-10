台灣當局「以武抗統」到了抓狂的地步，也到了可笑的地步，居然會相信在兩岸開戰中，通過「心理戰」、「混淆大陸軍民的認知」，就可以「勸降解放軍」。為此，台軍製造了3輛「第二代心戰作業車」，組建了3支心戰特遣隊，正在秘密訓練「心戰喊話手」。

據台灣傳媒報道，第二代心戰作業車配備喊話、派傳單的無人機，可以透過遠距衞星取得大陸官媒報道。該車內有多款影音整合器材、虛擬攝影棚等，通過剪接、人工智能換臉等方式，製作各類偽冒影片、文宣及圖片等，應用無人機喊話，散播解放軍宣布投降的影片……引誘欺騙戰場上的解放軍投降。台灣把這種「心理戰」歸之於「台軍正着重不對稱作戰、多領域作戰等作戰範疇」，煞有介事，以為真能管用似的。

問題是，台海開戰，「武力解放台灣」展開，解放軍的攻勢必然是排山倒海輾壓一般，台軍有多少還手之力、還手之機？台軍有機會用上「心戰作業車」嗎？馬英九說過，兩岸打起來「首戰即終戰」，等待台軍的應該是忙不迭的向解放軍投降吧？相信解放軍是會給他們投降機會的。他們當中大概也會有那3支心戰特遣隊和3輛第二代心戰作業車吧？

要說打心理戰，「國軍」和「共軍」幾十年前沒少打，結果是「國軍」的心戰沒啥用，絲毫挽救不了「國軍」的慘敗大敗。倒是共軍的淮海心戰，在大小戰役中發揮了「勸降」作用。淮海戰役中，毛澤東起草的「勸降」書——《敦促杜聿明等投降書》，不戰而令敵方繳械，成為現代軍事史上的勸降名篇，垂之青史。

說到「勸降」之事，為何國共差別如此巨大？歸根究柢，是共產黨領導的軍隊乃代表着為中華民族解放復興的正義之師，代表着歷史大勢和時代力量。而當年的「國軍」、現在的台軍，實乃阻礙中國進步和統一的反動沒落力量。