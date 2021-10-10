以抗美援朝為主題的戰爭巨片《長津湖》大收旺場，在內地上映9天票房已突破35億元人民幣，既叫好又叫座。此片之所以獲得成功，除了因為投入龐大製作嚴謹，更因為志願軍英勇事迹感動國人。不過，譽之所至，謗亦隨之，在一片叫好聲中也夾雜着一些冷嘲熱諷，有人甚至質疑抗美援朝戰爭的「正義性」，更將劇中的「冰雕連」侮辱為「沙雕連」（意即愚蠢），簡直匪夷所思。

樹大有枯枝，族大有乞兒。中國人達14億之多，不可能全是同一腔調，有人譁眾取寵並不奇怪。但惡意詆毀志願軍英烈，已不僅僅是譁眾取寵，而是別有居心，是與國家民族為敵。這種敗類不受到法律懲罰，國人不容，天理也不容。

打得一拳開，免得百拳來，抗美援朝戰爭的正義性和必要性是毋庸置疑的。當時新中國成立不久，眼見朝鮮戰火燃到鴨綠江邊，若不還擊，只能坐以待斃。正是憑着這種大無畏精神，志願軍把氣勢洶洶的聯合國軍打回三八線以南，把不可一世的美國打到談判桌上，更把新中國的國威打到全世界，因此換來數十年和平環境，為今天的崛起奠定基礎。

忘記歷史就意味着背叛。有些中國人跟在洋人後面狺狺而吠，抹黑抗美援朝戰爭，詆毀志願軍英烈，他們到底是怎麼想的？還有一點中國人的良知嗎？就是這些人言必稱美國，開口美式民主，閉口普世價值，連美國人放屁都是香的。荷里活電影渲染民族主義、大美國主義，他們認為理所當然；中國電影宣傳愛國主義、歌頌英雄，他們就受不了。他們因此還發明一個名詞「愛國賊」，對國人自發的愛國熱情極盡嘲諷之能事。其實不管怎麼說，「愛國賊」總比「賣國賊」高尚，岳飛流芳百世，秦檜遺臭萬年。