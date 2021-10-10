內地最近刮起整頓娛樂圈之風，不僅流出一份劣迹藝人名單，更重拳打擊「娘炮」歪風，誓要一些盲目抄襲韓風的小白臉藝人絕迹。於是乎，「哈韓」男藝人急急改形象，油頭粉面不見了，換上一身陽剛肌肉，令人嘆為觀止。

或許有人覺得，劣迹藝人自取其辱也就罷了，但連藝人形象都要管，實在太專制太無自由，惟筆者不作如是想，反而覺得管一管是應該。像香港長期無王管，結果劣迹藝人備受吹捧，令「以醜為美、口臭有獎」的扭曲價值觀蔓延，長此以往，真不知年輕一代會被荼毒到甚麼地步。

本欄昨日說，海洋公園聘用一位口臭兼冇品的男團成員推廣水上樂園，實在浪費公帑。須知海洋公園收取港府50多億元公帑吊命，一分一毫都是納稅人的血汗錢，理應用得其所，為了宣傳而胡亂選用形象欠佳的代言人實屬不智。

然而換個角度想，海洋公園只是迎合潮流、迎合年輕人口味，在商言商無可厚非，要怪便怪這個人妖不分的亂世，價值觀全面扭曲。在反對派蠻纏胡攪、鼓吹違法達義之下，年輕人早就被洗腦，過去一些正面價值觀，例如奉公守法、對人要尊重有禮統統消失，取而代之是只要「我」認為對的就是對的，不用守法更不用講禮，既然打倒中央打倒港府的如意算盤打不響，打倒權威打倒大台也是好的。正正是這種思想氾濫成災，成為主流，一台獨大的電視台才會成為年輕人的批鬥對象，只要有人膽敢跳出來狂踩大台、恥笑資深演藝前輩便能輕易上位，甚至連辱罵粉絲也會被吹捧為敢言。

有時候並不是中央甚麼都想管，而是中央不出手便無人糾錯，一旦全國人民腦筋皆灌水，撥亂反正已經太遲。香港就是太自由，歪風才會一發不可收拾。