坊間一直以為抑鬱症只會令人情緒低落、失眠及失去原動力，但這只是想當然耳的看法。若未獲適切治療，患者或會出現幻覺甚至萌生自殺念頭。據世衞組織估計，全球有約3億人患有此症。醫管局則指本港有逾30萬人患有抑鬱，情況不能忽視。

現時本港主要透過藥物治療及心理治療抗抑鬱。惟據報，臨床上約三分之一抑鬱症患者，服用兩種或以上傳統抗抑鬱口服藥一段時間後仍未有改善，被診斷為頑治性抑鬱症。筆者對此感到非常憂慮，故在上月向食衞局提出書面質詢，期望政府能改善精神健康服務的措施。

筆者提到，現行藥物及心理治療對部分抑鬱症患者效果不明顯，而愈來愈多研究證實腦磁激（TMS）療法具有療效。腦磁激療法是一種安全非入侵性的醫療新技術，利用磁性脈衝產生的電場來調節腦部特定神經迴路活動，用於治療抑鬱症、焦慮症、強迫症、中風康復及耳鳴等。該療法已被英國國家健康照護專業組織和美國食品及藥物管理局批准用於治療抑鬱症，澳洲政府在本年度財政預算案亦撥款折合約17億港元用於推行TMS療法。建議特區政府考慮引入TMS療法，向抑鬱症患者提供療效更佳的治療。

令人失望的是，政府沒有正面回應，連本港有多少名及百分比的患者患有頑治性抑鬱症的數據也欠奉，更遑論公營醫療機構接受治療的病人的確實數字。政府指已委託香港大學和香港中文大學分別為6至17歲兒童、15至24歲青少年及60歲或以上長者進行3個全港性的精神健康調查，但要待2023年才完成，其後才會按調查結果制訂長遠發展方向。如此回覆，難怪令不少市民感到政府連救命都「歎慢板」。

抑鬱症是社會、心理和生物因素綜合衍生的結果。本港過去兩年先後受黑暴及新冠疫情夾擊，或令抑鬱症患者病情惡化。美國食品及藥物管理局剛批准全新藥理的噴鼻式抗抑鬱藥用於頑治性抑鬱，據說起效時間快。其實，罕見疾病及癌症病人組織亦經常投訴香港引入先進藥物及治療技術太慢，制度及程序太複雜和僵化，筆者多年來要求政府及醫管局作出檢討及改善，以病人福祉為依歸，及早改善本港的治療服務。