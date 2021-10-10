政府公布新一份《施政報告》，有「忠誠的」議員指內容「有血有肉」，港官故作詼諧地謂說法準確，因為催促官員工作，「牙血都出埋」。如果說的是實情，港產官僚未免太懶惰。如此缺乏能力的領導者與低效的執行隊伍，真不知如何能實踐報告中種種偉大願景。

就在港官拋出發展北部都會區等鴻圖大計後約48小時，一場3號風球與黑雨，便揭露了這個國際大都會，市區嚴重水浸，港鐵滲水，市民返工返學狼狽不堪。這裏不是說做不成渠王便沒資格管治香港，而是現屆政府數年前才處理過超強颱風山竹，如今無疑是又一次予人「一室之不治」的口實。

港官說出牙血論的同時，有否正視公務員的懶惰、低效與官僚主義？前特首說公務員沒有Do it or die精神，可以斷言，即使到了下屆、下下屆政府上場，公務員hea做的風氣還是「50年不變」，水浸、鼠患、假難民等問題仍難有改善，因為「政府本身才是問題」。比起增設甚麼副司長，香港更加急需一場公務員大整頓，但凡三催四請才肯做的，一律另謀高就，勿再竊食納稅人血汗。

當然，18萬公務員並非盡皆懶蟲，按「80/20法則」，低效、官僚的公務員應大約有14萬名。像智能身份證換領中心的職員，即使處理沒預約的個案依然高效率。反之，去年第3波疫情尾聲，社交距離措施陸續鬆綁，筆者以電郵查詢公共圖書館重開是否有期，康文署一日之後回覆：請提供圖書館名稱。筆者回覆後第6天終於收到回音：各公共圖書館繼續暫停開放。公務員用6天時間沉澱、過濾後才回覆市民，可見前特首說的一份文件在部門之間傳閱需時一星期，所言非虛。試問香港想有運行，怠惰成性的公僕豈能不除？