新冠肺炎疫情蔓延全球，但香港仍渴望本土確診個案能夠「清零」，而且一度連續有51天成功，可惜如今又告失守。一個在機場工作的香港人，剛證實染上Delta病毒；在9月尾，也有一個港人抵埗英國後即告確診，相信也是在香港染病的。前者已注射了兩針新冠肺炎疫苗科興，後者則注射了兩針復必泰，看來疫苗確實無法完全阻止病毒流播。

因此，社會有聲音質疑，接種疫苗是否有用。觀乎上述兩個香港確診者，雖然染病，但病徵輕微，所以估計疫苗仍對預防病毒有一定效力，尤其在防止重症及死亡，應該建功不少。由是西方社會近日便採用專橫手段，大肆撲滅宣揚疫苗無用論的調子，儼然全民「洗腦」，要大家都相信疫苗的神威。今日你如果在歐美國家，上載一條視頻呼籲人們不要打疫苗，恐怕早上曝光，中午便得下架。

筆者從不否定疫苗的功效，但社會也應該容納反對聲音，畢竟真理是愈辯愈明的。疫苗有用、無用，香港言論自由，人人可以各言其是，政府從不干預。反倒在西方世界，官老爺卻想將言論定於一專，很多「黃絲」以為外國當真會容許人們暢所欲言，那未免是太傻、太天真了。

日前我與朋友聚會，一桌4人，除本人以外，全是黃絲，他們3個都沒有打疫苗，也沒有在手機安裝「安心出行」，人人填「紙仔」，席間更大談他們認識的朋友，打疫苗後如何出現副作用，哪人心口疼痛，哪人要住院兩周。在香港，你打不打疫苗一任尊意，是否願意在App上透露行蹤，也是隨閣下意願而定，沒有人會歧視你，在大部分情況下，也沒有人會逼迫你。以此觀之，香港和外國，哪裏才有真正的自由，還不夠清楚嗎？