尋日一大早，天文台已預告早上6點40分會改掛8號波，嚇到老朽唔敢駕車出去食早餐買報紙，皆因周五早上被困粉錦公路3個小時！見過鬼怕黑，不如在家煮個麵、煎隻蛋吧！上東網，一樣能知天下事！7點幾飲埋杯咖啡，推窗望出去，但見野外遼闊，景色清朗，阿哥，係唔係玩嘢吖？咁都掛8號波？

周六好多人唔使返工，多數學生不必返學，天文台就溫馨提示：7點前改掛8號波！喂，如果前一日即星期五咁樣安排，就唔會搞到天怒人怨，一場暴雨，跑馬地塌棚一女工死亡多人受傷；東涌綫車廂滴水；紅磡區變水鄉；新巴遇激流；載客的士困在水中央；到處冧樹山泥傾瀉；阿哥，整日豪雨不停，返工返學恍如搵命博！

各界無不狠批天文台太遲發出紅雨及黑雨！周四雨下個不停，晚上11時許已發黃色暴雨警告，政府亦提示低窪地帶及排水欠佳地區會出現水浸。迨至周五凌晨4時40分3號強風信號生效，黃雨警告持續，政府只叫幼稚園及特殊學校停課，其他照常上課！

接下來便風雲變色，紅雨變黑雨，亦不過25分鐘，政府只係呼籲僱主不應要求僱員上班。之不過，老朽就有朋友告知，僱主叫佢要立刻上班！事實上，2018年超強颱風山竹來襲，翌日市面一片狼藉，無數大樹倒塌，交通癱瘓，打工仔返工好似參與一場冒險越野大賽！特首見傳媒時表示，唔會安排全港停工，但希望僱主體恤員工未能準時上班！好多打工仔便訴苦並非所有老闆都有良心，唔準時上班一樣扣勤工獎或一天工資！今次政府並冇吸取教訓，依然靠害打工仔！教育局亦然，一見啲雨落狗屎咁，早應叫全港學校停課啦！返少一日學有幾大損失吖？天災人禍，說到底，最可怕嘅係人禍！