林鄭月娥第5份、也是本屆政府最後一份《施政報告》，以少有的、超長的篇幅，用了兩個多小時才在立法會宣讀完，成功地、不知不覺地用盡了所有公營和私營的午間黃金廣播時間，以及其所提供的大氣電波。也許這是吸取了筆者多年前公開提出的建議，即《施政報告》的發表不應放棄讀全文、只講濃縮撮要版本的改善吧。另一方面，這份《施政報告》以大手筆大繪圖的氣勢繪畫未來20年南北兩個都會區和5條鐵路的大製作，以及大規模改組政府政策局的藍圖，一時之間已吸盡了公眾的眼球。然而，在沒有過往的反對或抹黑下，為何這份《施政報告》卻落得回歸以來民調第3低分呢？

畫蛇添足，反暴其醜。在報告壓軸中加插了哽咽家人支持的橋段，反令人覺得有點矯情，成為敗筆。更不幸地，由此而刺激那些兩地分隔市民的痛處，激起那些有家歸不得、有親不能顧、有學不能上、有生意不能打理、早已一殼眼淚的市民的憤怒。有市民怒斥林鄭不理民瘼、不懂民情，恐怕這一憤怒的控訴，正正說出了這份報告的缺陷要害，是遠水救不了近火。當人民處於水深火熱之中，特首卻奢談未來，不是「何不食肉糜」嗎？在立法會的答問大會上，第一個發問的工聯會黃國健議員，便已指出這個問題。

眾所周知，中央官員早已先後在兩次接見林鄭時，千叮萬囑特區政府必須重中之重抓好做好兩件事；其實，是每次接見只提出要求做好一件事。按時序來說，第一是防疫抗疫，第二是3場選舉，可是，特首都沒有交出合格的答卷。眼下本屆政府距離下任行政長官產生，只餘下不足半年時間，與其講好明天，不如做好今天，下決心用大氣力完成兩項重中之重的任務吧！