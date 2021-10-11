功夫茶：假新聞為禍香江　亂播毒製造恐慌

功夫茶講過「港毒未滅，何以家為？」家吓香港表面上就欣欣向榮，內裏卻暗藏殺機。藏喺邊？警務處處長蕭澤頤喺電台節目提到，本港今年上半年罪案率較去年同期下跌，整體治安平穩，但要留意暴力事件轉趨地下化，有立心不良嘅人正蠢蠢欲動，想用軟對抗嘅方式「播毒」，惡意分享「假新聞」。哦，一句到尾啦，就係「餘毒未清」！

喺修例風波期間，成班暴徒求其印張證就當正自己係記者，是但影張相就「有圖有真相」，恃住有個「記協」撐腰，又話公安、解放軍嚟晒香港，又話警察打死人；最好笑係揸住張低清照片，結果男人都畀佢屈到變女人！所謂以訛傳訛、三人成虎，幾多無辜市民畀人屈係便衣警察，遊客講句普通話即刻變大陸公安，受害人真係投訴無門，水洗都唔清。呢，就好似「爆眼少女」咁，最初咪又係吹到佢盲咗兼毀容，仲上埋外媒頭版，結果畀本報踢爆佢冇爆眼，仲笑騎騎走佬去台灣。

謠言廢噏都畀人當秘笈，後果真係不堪設想。吹水係唔犯法，不過圍埋一堆自己友密密吹，同上網惡意散播謠言係兩回事囉。「假新聞」不單止製造恐慌，搞到香港人心惶惶，仲要荼毒香港下一代，幾多青少年信以為真啊；最大鑊係破壞香港傳媒嘅聲譽，甚至影衰香港。講真，做記者報道新聞，邊有想像中咁易；每單報道都要多方求證，遣詞用字更加要仔細斟酌，一字之差，隨時變誤導公眾，傳媒責任有如千斤重。

假如係一班熱心青年不懂世事，其實都情有可原嘅；但係呢啲「假新聞」背後，往往包藏禍心，隱約可以見到反中亂港分子，甚至外國勢力嘅影子。細心留意就發現，每當涉港謠言傳出，梗有一班外媒跟進報道，兼夾引述一大堆不具名嘅「知情人士」，根本係吹水唔使本。查實原因無他嘅，家吓香港有國安法護體、刀槍不入，黑暴來硬不成，咪想落毒謀害、暗箭傷人，用啲那渣邋遢嘅手段，想陰啲陰啲分化社會，製造對立、煽動仇恨。

不過，想當初黑暴係威係勢，又話要「同生死、共患難」，結果警方出手反擊，咪即刻變「你食粥、我食飯」，匪首入獄，餘孽走夾唔抖。嗱，雖則話黑暴案件數量急跌，反中亂港勢力依家名副其實係死剩把口㗎啦，只不過警方同港府真係絲毫不能夠鬆懈噃。所謂星星之火可以燎原，警方打擊「假新聞」絕對不能夠心慈手軟，想當年一份毒果報、一個漢奸黎，禍害咗香港足足26年之久，家吓仲唔正本清源的話，香港市民仲要捱多幾年呢？