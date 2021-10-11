世界視線：美設亂華特務隊　暗戰諜戰大交鋒

美國中央情報局（CIA）成立了一個「中國任務中心」，明目張膽的行徑，無異於宣告美國將從情報、國安資訊及間諜等方面，對中國展開全方位活動，說白了便是全方位的擾亂及顛覆，以讓美國得利。CIA今次出招，與香港去年落實《港區國安法》後，美國駐港澳總領事館人員「大逃亡」有關；這次借中國任務中心重新上路，亦拉開了中美暗戰諜戰大交鋒的帷幕。

CIA是世界上最強大的情報中心，過去半世紀，在美國豐厚財力、人力支持下，這個組織已成龐然大物。今次美國大張旗鼓透露成立了中國任務中心，無異於將特務運作明朗化。

據「美國之音」報道，CIA聲稱對中國情報關切，是因為中國政府的威脅，而非中國人民。刺探他國機密，還要耍弄離間計，美式機心讓人發笑，難怪被中國外交官狠狠還擊，中國駐美的新任大使秦剛便說：「『007』這樣的冷戰劇本，還是留給荷里活拍大片、賺票房去吧！」他還揶揄間諜上癮的美國：「總以為自己是占士邦，累不累？」

這種枱面上的口水仗，當然不如暗地裏真刀真槍的國力交鋒來得真實。美媒代CIA放消息，指中國任務中心的規格很高，若要用過去美國成立的情報中心作對比，能夠匹敵的只有冷戰時期的蘇聯情報中心，及911襲擊後美國針對所謂邪惡軸心國成立的反恐情報中心。對世界大事不陌生的人都知道，近百年來美國最霸權、最緊張的國際大事，不外乎上述兩件。因此，美國未來對中國的監控、情報及策動，一定不會少。

為甚麼CIA要把本應隱秘運作的情報機構，高調公諸於世？該局官員曾指出，因為中國更可怕，中國不但有巨大經濟能量，而且經濟上與美國環環緊扣，與當年美蘇之間只需在軍事、國防及外交上對抗，毋須理會貿易、金融及科技的競爭及利益不同。更何況，即使美國不說，別人就不知道山姆大叔的陰招多嗎？所以，CIA高調宣示，既方便在國內向國會索金開源，也把見不得光的間諜戰堂皇起來。有人認為這是冷戰思維，但在不少國家及地區眼中，這根本是熱戰前哨戰。