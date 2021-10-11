正論：縮短輪候靠房策　港府勿砌詞卸責

公屋供應大滯後，上樓一等再等無了期，基層焗住劏房，最新一份施政報告，提出為輪候公屋超過3年的申請戶提供現金津貼，港府高層稱考慮由房屋委員會負責支付，望成為加快建屋的推動力，這一着明顯是把公屋荒責任推卸給房委會。

劏房悲歌，香港出醜，連京官也開腔，香港政府顏面無存，一方面承認3年上樓的承諾做不到，所以給予現金津貼助基層自力更生，否則他們申請綜援，政府還是要給予租金津貼，另一方面高官又是一貫地厚顏，拒絕問責，甚至把責任推卸給房委會，直指建屋和3年上樓是房委會的責任，未來若由房委會支付租金津貼的金額，相信房委會有更大動力建屋，以盡快達致3年上樓。

房委會是根據《房屋條例》於1973年4月成立的法定組織，主要工作是策劃、興建及管理公屋，亦負責興建居屋，由房屋署負責執行其決策。房委會現任主席是由運輸及房屋局局長陳帆兼任，其餘決策成員都是由特首委任，就算不是「親生仔」，也是政府的左右手，房委會的款項，其實都是公帑，左手交右手，由房委會「罰款」支付「現金津貼計劃」的款項，正如房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉所說，政府這樣做有甚麼分別？

特首林鄭月娥還把問責制搬出來，稱期望房委會可以建立更實在的問責精神，亦是提升管治重要一環。由港府高層談「問責」，無異是莫大的諷刺，等於搬石頭砸自己的腳。特區施政千瘡百孔，高官民望屢創新低，近年卻鮮見有官員要「問責」受處分下台，單單是陳帆，沙中線短筋醜聞，他又有幾多分「問責」？僅交通事務也搞出「大頭佛」，還要他兼顧房屋事務，掌管房會，難怪公屋興建緩慢不達標。若果政府因此要房會大興問罪之師，豈不是陳帆要自己和自己「問責」？不合邏輯之餘，簡直是一場鬧劇。

現時不少土地供應在政府手上，房委會持有的「生地」要變成「熟地」，亦需一定程序檢視，不能把公屋進度滯後的責任全推給房會。政出多門，行政手續拖慢不少發展的進程，各界都要求加快審批，政府在施政報告提到壓縮一些土地開發流程，若果言出必行，自然可以加快建屋。可是這份施政報告是現屆政府最後一份，餘下不到一年任期，這些期票，又有多少能兌現？把運房局拆開，是正確的一步，問題是剩下來的時間不多，一邊改革，一邊問責，到頭來亂上加亂，恐怕又是幹不出甚麼實事來！

衣食住行，安居樂業，政府有責，這個責任不能推卸給任何組織機構，亦不是玩弄語言偽術可以掩飾失職。加快興建公屋，刻不容緩，拜託高官別要耍弄政治把戲，誰是誰非，市民看得一清二楚。施政報告提出建設香港北部都會區，工程浩瀚，若果還是像以往龜速進行審批，可能要等到2046年。議員建議政府成立專責委員會，簡化審批制度，加快建設速度。成立房委會的初心也是想盡快建公屋安置市民，而不是把委員會當代罪羔羊，別要把問責制變成卸責制！