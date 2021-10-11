特首新一份《施政報告》提出「北部都會區」的發展戰略，扭轉一直以來承接殖民地時代的態度，漠視香港與內地的發展連接。或許這是中央出手的效果，不過，中央出手，不可能一切代辦，香港的發展還是要特區政府與社會同心協力去推動，不能再像回歸以來的大部分時間躺着不做，只等待中央政府恩賜。

《施政報告》一條重要的政策轉變是運輸基建先行。以往特區官員在發展項目推宕不做的理由是需求不足，漠視交通基建對創造需求的巨大作用，尤其是在香港地小人多、過度密集的城市，交通基建是製造空間，製造經濟活力，不能用粗淺、短視的回報率將之否決，中外已有眾多例證，香港西鐵的發展乃至輕鐵亦已證明。

建設北部都會區，交通基建先行，便要興建鐵路，把規劃了幾十年未做的方案重新拿出來。特首提出擬新建5條鐵路，以融合北部都會區的發展。可惜特首只是列出意圖，沒有深入的分析，規劃沒有預算，沒有工程時間表，甚且具體路線還有待研究。這似乎如「明日大嶼」那樣，特首只拿出一些想像來在任期最後階段作交代，或甚至會變成競選連任的宣傳綱領。

特區政府這麼多年在建設方面遠遠落後，規劃一改再改，令人難有信心。即使中央嚴加監督，「明日大嶼」與北部都會區僅是粗疏的概念，沒有具體的分析、衡量，落得為政府作政治宣傳而已。相比於內地的規劃，香港是馬虎和不夠專業。

5條鐵路中的4條，都是北環綫的伸延，可是北環綫規劃多年，今天還未動工。北環綫不動工，這4條鐵路看來還會是落成無期。其中兩條把香港的過境站伸延入深圳內實行「一地兩檢」，卻沒有說明是否與深圳規劃的皇崗、深圳北重建的交通綜合樞紐並用。而洪水橋至前海亦沒有觸及深圳在廣東省支持下規劃興建的穗莞深城際鐵路深圳機場至前海段、前海至皇崗口岸段（2025年完工）。香港不需規劃深圳，但總要知道深圳的建設與之怎樣銜接。

更大的問題是，北部都會區發展人口大增，有二百多萬人遷移，北部與原來市區的連接必大增，香港與內地陸路連接也大增。現有的東鐵與西鐵，已經不勝負荷，交通基建先行卻沒有香港全局觀念，令人擔憂！

香港的官員好應認真地了解廣東省與深圳市的「十四五規劃」交通建設。