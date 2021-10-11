辛亥革命110周年，國家領導人在講話中說，「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨着民族復興而解決」。然而，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患，任何人都不要低估中國人民捍衞國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。

台灣因甲午海戰清廷敗於日本，簽了喪權辱國的《馬關條約》而被日本奪去，此中華民族弱亂備受列強欺凌侵害的明證。二次大戰，中國人民獲勝，打敗了日本侵略者，收回台灣，不旋踵發生內戰，依仗美國打內戰失敗的國民黨跑到台灣維持已經消亡的「中華民國」，這一割據政權阻撓國家統一且得逞於一時，此因新中國那時不夠強大，中華民族的復興之路剛起步。

現在經過70年的艱苦奮鬥，中華民族、國家實力空前強大，但與此同時，台灣又有了「台獨」猖獗，繼續依仗山姆大叔大搞分裂，成為阻止中國統一的最大障礙，民族復興的嚴重隱患，可見台灣問題100多年因弱亂而產生到今天的「最大障礙」和「嚴重隱患」，都和外國對中華民族的侵害直接相關，不打敗外國勢力、驅趕外國勢力，祖國統一、民族復興就實現不了。

祖國統一是海峽兩岸、中國人民的家事，是中國的內政，不管甚麼歷史原因、不管兩岸的矛盾有多深，和平統一也好，武力統一也好，以武促和也好，以當下的實力對比和兩岸形勢，統一都不是時機成熟。然而，若有美國的干預和介入，有「台獨」勢力以為有美國的支持和軍事干預可恃就拚命阻撓，統一問題的難度自會加大，中華民族、中國人民會付出不應付出的重大代價。當然，中國人民、中華民族不怕付出代價，而且這筆帳要算在山姆大叔和「台獨」漢奸集團身上，要讓他們加倍償還！