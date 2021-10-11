和平演變中國，是美國一直以來的夢想。早在上世紀50年代，時任國務卿杜勒斯就明確提出和平演變6項政策，將和平演變的希望寄託在中國第3、4代身上。如今回過頭來看，老美未免太一廂情願了，中國不但沒有任何和平演變的迹象，反而愈來愈堅定地走自己道路。

許多美國人尤其是華府政客們至今還想不通，他們可以把曾經稱霸世界的英國變成小跟班，可以把崇尚武士道的日本治得服服帖帖，可以令實力強橫的蘇聯瞬間分崩離析，偏偏撼動不了中國，原因何在？其實美國並非完全沒有機會，曾有一段時間，中國國內的自由派人士頗有市場也頗為囂張，他們崇洋媚美，整天鼓吹西方那一套，開口閉口普世價值，連某些國家領導人也中了圈套。如果按照這種趨勢發展下去，美國和平演變中國的圖謀未必不能實現。

要怪只能怪老美自己沒有耐性，對華政策荒腔走板，以致弄巧成拙，使中國人看清其真正目的，因此有了戒心。尤其是特朗普政府不擇手段打壓中國以及中國企業，更令中國人極度反感。而拜登政府上台後沒有改變遏華政策，反而變本加厲，結果進一步激起中國人敵愾同仇。現在的中國，自由派幾乎已沒有任何市場，西方那一套被棄如敝屣。

事實勝於雄辯，中國只花了幾十年時間，就走完西方幾百年走過的工業化歷程，取得世所罕見的經濟和科技奇迹，證明西方那一套並不比中國優勝，中國人為何要跟隨？特別是新冠疫情中，中國人看到西方國家抗疫無能和自私自利，看到美國着力塑造的自由和人權形象崩塌，更是對西方那一套嗤之以鼻。可以毫不誇張地說，中國人看待西方的目光已從仰視轉為平視甚至俯視，和平演變可以休矣！